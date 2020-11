COVID-19 :

Georgina Rodríguez poursuit son programme d’événements publics. En plus de son passage à l’émission télévisée ‘Mask Singer’, où il a ébloui tout le monde avec sa performance impeccable, j’ai également eu le temps de me souvenir des petits maintenant que nous approchons des dates de Noël bien-aimées.

Georgina Rodríguez a décidé de prêter son image pour soutenir l’ONG ‘Nuevo Futuro’, une association qui gère des foyers en Espagne afin que les enfants et les jeunes non protégés sans environnement familial reçoivent une éducation et puissent vivre ensemble de manière stable.

Vêtu du masque approprié, les cheveux attachés en un chignon, un pull gris à manches longues, un pantalon bleu, des sandales blanches et un sac à bandoulière assorti, Gio a été vu à Madrid, agissant comme une véritable reine magicien et distribuant des jouets et des illusions pour la plupart personnes dans le besoin.

Le GAF est reparti très content de la livraison des cadeaux, avouant que “je me sens toujours très heureux avec les enfants, ils aiment” et qu’en Espagne, ça fait “très bien”.

Comme la pandémie a empêché d’ouvrir le râteau d’avant Noël qui a lieu chaque année, la mannequin a voulu aider de toutes les manières, c’est pourquoi elle s’est rendue à Madrid pour rencontrer les plus petits.

La mannequin a également annoncé qu’elle participerait au célèbre Rastrillo, organisé cette année par Simoneta Gómez Acebo, qui a pris le relais de sa mère, l’Infante Pilar.

Soutenir la lutte contre le COVID

est Cela n’a pas été le seul geste de solidarité du modèle pendant la pandémie, qu’il était clair que “nous traversons maintenant un moment horrible, dans lequel les hôpitaux, les infirmières, les médecins, tous les personnels de santé et les patients atteints de coronavirus ont besoin de notre aide”. C’est pourquoi, comme on pouvait déjà le voir sur son compte Instagram, la jeune femme a mis en vente un maillot de la Juventus signé CR7 via une application de vêtements d’occasion.

Dans la vente aux enchères de la douche, ils ont également trouvé une chemise «Balenciaga» ou la robe bleue «Balmain» avec laquelle la jeune femme a assisté aux MTV Awards.

L’hispano-argentine avait déjà eu un autre geste de solidarité il y a quelques jours, lorsqu’elle s’est associée à “ Bella Canvas ”, une entreprise dédiée à la fabrication de masques, pour en faire don de 20000 aux fondations “ Nuevo Futuro ” et “ Esfera Fundación ”. ».

Exemple pour le vôtre

Georgina veut montrer qu’elle n’est pas seulement un «joli visage» et encore moins la «femme de». C’est pourquoi elle s’efforce de construire sa carrière de mannequin. Tout cela sans laisser de côté sa facette de mère, quelque chose qui la passionne, ainsi que tout ce qui touche à l’art, à la musique et à la danse.

Non seulement cela mais aussi essayez d’inculquer la même attitude à vos enfants: “Nous leur avons appris à ne rien prendre pour acquis, ils doivent être humbles et ne pas perdre contact avec la réalité”, a-t-il expliqué dans le magazine italien ‘Grazia’.

Pour cette raison, le mannequin a souhaité partager sur Instagram le geste de solidarité des quatre enfants du couple, Cristiano Jr, Alana Martina, Eva et Mateo: faire don de leurs jouets à des enfants avec moins de possibilités qu’eux.

«Mes bébés donnent leurs jouets», a écrit Georgina, dans une vidéo dans laquelle on pouvait voir les petits remplir eux-mêmes les boîtes.

Bien que la vie du couple soit entourée de luxe, ils s’attachent tous deux à ce que leurs petits n’oublient pas certaines valeurs.