Cristiano Ronaldo a été libéré de la concentration avec l’équipe nationale du Portugal après que son positif pour COVID-19 a été confirmé par une déclaration de la fédération de votre pays. Le footballeur ne pourra pas contester les prochains engagements du Portugais, bien qu’il soit “sans symptômes et isolé” et avec le soutien inconditionnel de son partenaire. Georgina Rodriguez de la distance.

Et c’est que quelques minutes après que la nouvelle ait été rendue publique, Georgina lui a dédié une publication de ses réseaux sociaux dans laquelle, grâce à une capture d’écran, ils apparaissent tous les deux en train de partager un appel vidéo. “Vous êtes mon inspiration“, le mannequin lui dédie en guise de message, qui apparaît souriant en bas montrant que le positif ne les inquiète pas trop et qu’il fait pleinement confiance à son prompt rétablissement.

La jeune femme travaille sur différents engagements et ce mardi elle a fait une pose sur Instagram qui rappelait le style des sœurs Kardashian. Pourtant, elle voulait être émotionnellement aux côtés de son petit ami à un moment difficile pour lui, car il manquera plusieurs matchs et le match de Ligue des champions contre Barcelone se profile à l’horizon.

Aussi, il y a quelques jours à peine, Cristiano a été victime d’un vol à son domicile à Madère alors qu’il jouait le match contre l’Espagne. Comme l’a confirmé son frère pour Correio da Manha, l’assaillant a pris une chemise signée par le joueur, de nombreux vêtements et divers objets de valeur.

Et si tout cela ne suffisait pas, Ronaldo a été critiqué en Italie après que deux positifs ont été détectés dans le personnel d’entraîneurs de la Juventus le 3 octobre et il a décidé de quitter la quarantaine imposé par la Direction générale de la santé de se rendre à Lisbonne et de se concentrer sur sa sélection. Quelques jours plus tard, il a disputé des matchs contre la France et l’Espagne, il aurait donc pu mettre de nombreux joueurs et plusieurs équipes en échec.