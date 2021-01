COVID-19 :

La Junta de Andalucía a averti ce samedi de l’expansion de la souche britannique, raison pour laquelle ils ont décidé de décréter la fermeture du périmètre de huit municipalités au maximum à Campo de Gibraltar. En ce sens, le ministre de la Présidence, Elías Bendodo, a demandé au gouvernement de Pedro Sánchez d’agir face à ce que pourrait produire “une troisième vague”.

Bendodo a demandé l’exécutif social-communiste de Pedro Sánchez “Augmenter le contrôle sanitaire aux frontières et Gibraltar ne peut pas être une exception.” “Nous demandons au gouvernement de mettre un coupe-feu, nous devons empêcher l’entrée de la nouvelle souche à travers Gibraltar d’être le déclencheur de la troisième vague qui pourrait atteindre l’Andalousie et aussi le reste de l’Espagne”, a-t-il déclaré.

«Gibraltar ne peut pas être une porte dérobée pour l’entrée en Espagne de la nouvelle souche de Covid-19 importé de Grande-Bretagne parce que nous jouons une troisième vague “, a-t-il dit, insistant sur le fait que l’exécutif espagnol” doit agir maintenant “.

Pour Bendodo, «il ne peut pas être qu’à un moment comme celui actuel où les cas explosent, les vols entre le Royaume-Uni et Gibraltar se sont multipliés et les contrôles par le Royaume-Uni n’ont pas augmenté au même rythme. Autorités espagnoles pour empêcher ces infections d’atteindre notre pays.

“Nous sommes préoccupés par la situation sanitaire à Campo de Gibraltar”, a averti, a également expliqué que ce samedi une réunion d’urgence du Comité d’experts a été convoquée pour analyser exclusivement l’incidence du Covid-19 dans le Campo de Gibraltar, “une fois qu’elle a été vérifiée, après les tests que ont été faites, que la multiplication des infections dans la zoane est précisément due à cette nouvelle souche d’origine au Royaume-Uni, en particulier à La Línea de la Concepción, où il y a eu une augmentation très notable des cas “.

Comme l’a expliqué Bendodo, Gibraltar est dans une situation grave car ont enregistré 800 cas au cours des deux dernières semaines, la moitié depuis le déclenchement de la pandémie et, en outre, elle a accumulé des incidences allant jusqu’à 2 000 cas pour 100 000 habitants, alors qu’en Andalousie, elle compte actuellement 141 cas pour 100 000 habitants.

En ce sens, il a indiqué que, à titre de mesures immédiates, une projection massive sera effectuée à La Línea de la Concepción à partir de ce samedi et ce dimanche, à Algésiras. “Il y a 1 000 personnes mentionnées dans chacune de ces municipalités et les unités mobiles de la junte s’y déplacent déjà pour effectuer ces projections massives”. Cependant, il a avancé qu’il n’était pas exclu de prendre des mesures de restriction plus importantes dans la région.

“Nous sommes préoccupés par le fait que cette entrée via Gibraltar depuis le Royaume-Uni s’étendra à l’ensemble de l’Andalousie”, a-t-il déclaré, insistant, par conséquent, sur le fait que le gouvernement espagnol “doit clarifier au gouvernement andalou si des vols vers Gibraltar sont effectués ou pas de PCR et quels contrôles sont effectués pour empêcher la souche britannique d’entrer par Gibraltar ».

Accord

D’autre part, Bendodo, qui a assisté dans la municipalité de Malaga de Benahavís à la présentation du projet de la nouvelle base de la Groupe d’urgence d’Andalousie (GREA), a valorisé, de la même manière, l’accord in extremis conclu entre l’Espagne et le Royaume-Uni pour faire de Gibraltar une zone Schengen.

“Je pense que c’est une bonne initiative, un bon accord, et donc la mobilité peut être autorisée comme dans les 26 autres pays de l’UE”, a-t-il déclaré, évaluant que “C’est une bonne nouvelle pour les plus de 15 000 travailleurs frontaliers.”

Bien sûr, il a clairement indiqué qu’il s’agissait “d’un accord qui doit être motivé, signé et défini dans les six prochains mois”. Pour cette raison, il a souligné que ce qui est demandé à l’exécutif andalou est, en premier lieu, que “le gouvernement espagnol retrousse ses manches et aide véritablement le Campo de Gibraltar une fois pour toutes”.

«Les investissements et les annonces des investissements que le gouvernement espagnol a réalisés dans le Campo de Gibraltar sont historiques; il y a des infrastructures clés qui sont oubliées depuis des années, par exemple le corridor méditerranéen », a-t-il rappelé.

Il a ajouté que l’Espagne “Dans la négociation qu’il va mener au cours de ces six mois de petits caractères qui s’ouvrent actuellement, il ne peut pas livrer un chèque en blanc au Royaume-Uni et à Gibraltar.” “L’Espagne, dans ce cas, la police espagnole, doit jouer un rôle clé dans le contrôle des frontières avec Gibraltar, qui sera le port et l’aéroport”, at-il ajouté, ajoutant que Gibraltar “doit s’y habituer désormais. se conformer”.