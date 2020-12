COVID-19 :

MIAMI – La chanteuse Gloria Estefan a révélé qu’en novembre elle avait été testée positive pour le coronavirus et que, à l’exception de la perte d’odeur et de goût, elle avait développé des symptômes légers de L COVID-19[feminine, selon une vidéo publiée sur son compte Instagram.

La chanteuse a expliqué qu’à la fin du mois d’octobre, et lors de l’une de ses rares sorties, elle avait dîné sur la terrasse d’un restaurant et qu’elle et ses trois compagnons portaient des masques tout le temps, mais elle soupçonne qu’elle a été infectée par une personne qui Il s’est approché de lui par derrière, lui a parlé – «de belles choses» – à bout portant et sans masque.

Le 5 novembre, il a commencé à découvrir qu’il avait perdu son goût et son odeur, et finalement le 8 de ce mois, un test a confirmé qu’il avait contracté le virus.

“Je me suis enfermé au deuxième étage de ma maison et je n’ai laissé personne entrer pendant deux semaines. Heureusement, j’ai eu la chance que mes seuls symptômes soient une perte de goût et d’odeur, et un peu de toux”, a déclaré le chanteur.

Estefan a souligné que la semaine dernière, il a subi deux tests qui ont tous deux été négatifs, et a profité de sa publication pour mettre en lumière le travail de “personnel médical incroyable qui a mis sa vie en première ligne” contre la pandémie.

Son message méritait des réponses de soutien de la part de diverses personnes et artistes, dont Ricky Martin, qui a montré son bonheur pour l’amélioration du cubano-américain.

“Merci d’avoir partagé votre gloire. Vous êtes un champion. Nous ne pouvons pas baisser la garde. Bénédictions!”, A écrit le Portoricain.

Les États-Unis ont atteint mardi le chiffre de 13706356 cas confirmés du coronavirus SRAS-CoV-2 et 270450 décès dus à la maladie, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.