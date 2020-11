COVID-19 :

Il ne fait aucun doute que Google Maps est l’un des services et outils les plus utilisés aujourd’hui. Mais depuis le début de la pandémie, Google a cherché un moyen d’être utile avec tout son arsenal numérique pour lutter contre le Coronavirus dans des aspects tels que des informations actualisées et véridiques pour ses utilisateurs. Et il semble que Maps va rejoindre le projet.

Google Maps montrera des cas de Covid 19

Selon Jane Manchun Wong, experte en fuite et en rétro-ingénierie, Google pourrait prochainement afficher dans son application Google Maps les zones qui ont le plus de cas de coronavirus, D’après les captures d’écran postées par Wong sur son Twitter, l’application aurait un nouveau type de carte.

Une carte qui collecterait des informations sur les cas confirmés pour 100 000 habitants au cours des 7 derniers jours et, comme observé dans la capture, lesdites informations proviendraient de sources telles que Wikipédia, le New York Times et la société municipale de Brihanmumbai en Inde.

Toujours en développement, toujours inopiné

Quand le verrons-nous actif? Eh bien, pour le moment, cela est inconnu, car cette fonction, que Maps n’a pas officiellement confirmée, est en développement. En fait, nous ne savons pas si Google le lancera pour les utilisateurs de Google Maps, et si nous le faisons, nous ne savons pas s’il sera mondial. Nous serons attentifs à plus de données de Manchun Wong ou de Google lui-même, si elles sont prononcées.