COVID-19 :

Il ne fait aucun doute que Google Maps est l’un des services et outils les plus utilisés aujourd’hui. Mais depuis le début de la pandémie, Google a cherché un moyen d’être utile avec tout son arsenal numérique pour lutter contre le coronavirus dans des aspects tels que des informations mises à jour et véridiques pour ses utilisateurs. Et il semble que Maps va rejoindre le projet.

Couche infectée Covid 19 sur Google Maps

Plus d’un milliard de personnes se tournent vers Google Maps pour obtenir des informations essentielles sur la façon de se rendre d’un endroit à un autre, en particulier pendant la pandémie, lorsque les problèmes de sécurité sont au premier plan. Des fonctionnalités telles que les horaires populaires et le trafic en direct, les alertes COVID-19 en transit et les points de contrôle COVID dans la navigation en voiture ont été conçues pour vous aider à rester en sécurité lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Et pour continuer à aider, cette semaine, Google présente la couche COVID dans Maps, un outil qui affiche des informations essentielles sur les cas de COVID-19 dans une zone afin que vous puissiez prendre des décisions plus éclairées sur où aller et quoi faire.

Comment ça marche

Lorsque vous ouvrez Google Maps, appuyez sur le bouton des calques dans le coin supérieur droit de l’écran et cliquez sur “COVID-19 info”. Sur l’écran, vous verrez un nouveau calque qui vous montre une moyenne de 7 jours de nouveaux cas de COVID pour 100000 habitants pour la zone de la carte que vous regardezet une étiquette qui indique si les observations augmentent ou diminuent. Le codage couleur vous aidera à distinguer facilement la densité de nouveaux cas dans une zone.

Les données de cas de tendance sont visibles au niveau du pays pour les 220 pays et territoires pris en charge par Google Maps -y compris l’Espagne-, ainsi que des données au niveau de l’état ou de la province, du comté et de la ville, le cas échéant.

D’où Google obtient-il les données?

Les données qui apparaissent dans la couche COVID proviennent de “plusieurs sources faisant autorité”, y compris l’Université Johns Hopkins aux États-Unis – un centre de recherche privé – le New York Times et Wikipedia. Ces sources obtiennent des données d’organisations de santé publique telles que l’Organisation mondiale de la santé, les ministères de la Santé, ainsi que les agences sanitaires et les hôpitaux locaux et étatiques.

Beaucoup de ces sources sont déjà utilisées pour obtenir des informations sur les cas de COVID dans la recherche, et maintenant “nous étendons ces données à Google Maps”.