Bien qu’il n’y ait pas de statistiques claires sur le nombre de membres des forces et organes de sécurité de l’État qui ont été infectés par Covid-19, au moins au sein de la police nationale, les cas se comptent par centaines. Pendant des mois, les agents ont acquis des tests privés car, selon la région d’Espagne dans laquelle travaillent leurs mutuelles médicales, ils couvrent ou ne couvrent pas les tests de détection par PCR pour la police. Aujourd’hui, neuf mois après le début de la pandémie, le ministère de l’Intérieur paie un laboratoire 600000 euros pour 8000 tests. Cette initiative ne couvrira que moins de 12% de l’ensemble de la police du pays.

Depuis que la pandémie a été déclarée en Espagne, quatre ministères ont joué un rôle particulier dans les premières conférences de presse proposées par le gouvernement: Santé, Intérieur, Défense et Développement.

Les apparitions de Salvador Illa, Fernando Grande-Marlaska, Margaret Robles Oui José Luis Ábalos, flanqués d’officiers de police de haut rang, de la Garde civile et de l’armée, ils ont indiqué très clairement quels groupes allaient jouer un rôle crucial dans la gestion de la pandémie: les agents de santé, les forces et organes de sécurité de l’État, les responsables des infrastructures militaires et de base devraient être le plus et le mieux protégé contre le virus puisque le bon fonctionnement des mesures sévères à venir en dépendra. L’une des premières de ces apparitions a eu lieu le 16 mars. Neuf mois plus tard, le 3 décembre, le Journal officiel de l’État annonçait l’attribution d’un contrat de 600 000 euros à un laboratoire pour la réalisation de 8 000 tests PCR de détection de Covid sur des membres de la police nationale. Cela suppose moins de 12% des effectifs actuellement composé de 67 000 policiers.

Cette récompense tardive fait que l’on se demande comment ces tests ont été réalisés jusqu’à présent et quel niveau de pénétration ils ont au sein d’une main-d’œuvre qui accumule des centaines d’infections et malheureusement quelques décès dus à la pandémie.

La couverture de la pratique des RAP à la police dépendait essentiellement de la zone géographique où chaque policier exerce sa fonction. La mutuelle de santé générale des fonctionnaires délègue la couverture médicale des agents à d’autres entités de santé, et selon les entités, la couverture des tests de diagnostic peut ou non être incluse dans la police contractuelle.

C’est précisément à cause de ce problème qu’il y a eu des rencontres entre le ministère et les représentants des policiers, qui ont abouti en septembre à une dure réflexion des principaux syndicats qui ont qualifié les rencontres avec l’intérieur de “purement esthétiques”. La patience des policiers s’épuisait et la peur grandissait.

«Nous sommes tous des policiers, mais nous ne faisons pas tous le même travail, même si nous devrions être également protégés. Au bureau, vous avez sous la main du gel désinfectant, des écrans si votre travail est public, des masques, des gants. Mais qu’en est-il des unités qui se déplacent pour mener des opérations à l’autre bout du pays? Qui parle pour OKDIARIO fait partie de ces policiers qui ont dû passer des heures dans un bus pour parcourir des centaines de kilomètres en service, et il y a eu des cas particulièrement sanglants.

Contagions policières

Il y a des jours, un groupe de policiers de l’UPR, l’Unité de prévention et de réaction, rentrait dans la ville où elle est basée après avoir passé plusieurs semaines en poste dans une autre ville à des centaines de kilomètres. A son retour, il n’y a pas eu de RAP pour la police payée par le corps. Son retour au travail quotidien et à sa vie de famille s’est fait aveuglément en ce qui concerne le risque Covid. Ou presque. Des sources du Corps assurent à OKDIARIO que des positifs ont été détectés dans ce groupe après avoir effectué des tests rémunérés de la poche d’un agent.

Ce n’est pas le seul cas. En août, la police nationale de Vigo a eu 5 cas de contagion et une trentaine d’autres ont dû être mis en quarantaine et hors service. Cette situation aurait pu être évitée, notamment lorsque plusieurs des agents impliqués affirment que l’Intérieur non seulement ne leur a pas fourni de tests diagnostiques après avoir passé plusieurs jours de service à l’aéroport de Barajas, mais qu’ils ont même refusé d’accepter l’offre de la Xunta. de Galicia, qui a proposé de payer les tests de police. Le ministère de l’Intérieur a refusé.

Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui s’est passé dans d’autres groupes et mouvements de policiers. Il y a plusieurs endroits où des renforts de police sont requis au quotidien: au Campo de Gibraltar pour poursuivre la lutte contre le trafic de drogue, à Algésiras et autres zones frontalières pour renforcer les tâches de surveillance, aux îles Canaries en raison de la crise migratoire de ces derniers mois, ils ne sont que quelques autres exemples.

L’approbation de ce contrat de pratique de la PCR sur une partie du personnel de police par l’Intérieur atténuera sans aucun doute le sentiment d’insécurité sanitaire qui règne dans un corps qui sort tous les jours pour faire face à des situations de contagion c’est plus qu’une possibilité.