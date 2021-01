COVID-19 :

Les agents municipaux et régionaux totalisent près de 100000 soldats et bien qu’ils soient en première ligne depuis le début de la pandémie et qu’ils soient le personnel le plus proche dans la lutte quotidienne contre Covid, ils n’ont pas encore reçu la catégorie des professionnels à haut risque et n’ont pas ils savent quand ils seront vaccinés en groupe.

S’il y a un groupe qui a été exposé à la pandémie de Covid au cours des près de 10 mois qui se sont écoulés depuis que l’état d’alarme a été décrété pour la première fois, ils ont été police locale et régionale. Mais maintenant qu’il faut protéger les vulnérables et les indispensables avec le vaccin, personne ne se souvient d’eux, ni leur ministère, le ministère de l’Intérieur, ni celui qui gère les temps de vaccination, le ministère de la Santé. Le 14 mars 2020, lorsque la séquestration la plus stricte a été décrétée dans notre pays, le ministère de l’Intérieur a assumé, comment pourrait-il en être autrement, le commandement de toute la police du pays. C’était le célèbre commande unique qui s’est manifestée à chaque apparition lors d’une conférence de presse avec le ministre de l’Intérieur et les chefs de la police nationale et de la garde civile. Le seul commandement qui a été formé à cette occasion a atteint le point où l’Intérieur avait la capacité d’ordonner directement même des gardes de sécurité privés.

Tous les moyens étaient rares pour maîtriser un confinement qui, après des mois, est venu surmonter le million de pénalités pour violation des mesures visant à contrôler la propagation du Covid-19. Dans ces tâches de contrôle, les policiers locaux étaient essentiels et ils étaient sollicités autant de fois que nécessaire. En fait, à l’heure actuelle, ils continuent d’être l’une des premières unités à atteindre des endroits où les réglementations municipales ou régionales restrictives sont violées. Sans aller plus loin, il y a eu ce week-end dernier des situations très compliquées au Pays basque et en Catalogne où de grands groupes de jeunes ont été dissous à la fin du couvre-feu. Les affrontements avec la police ont été très compliqués à gérer, notamment l’incendie de conteneurs dans certains cas, et les premières patrouilles à intervenir dans tous les cas ont été la police locale et régionale.

Lettre au ministre

Maintenant que les vaccins sont arrivés dans notre pays, la police locale et régionale a préparé une lettre très sévère contre le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska. Ces agents, qui comptent environ 100 000 personnes, ne demandent pas à être les premiers à se faire vacciner, loin de là, ils ne demandent même pas à être le deuxième ou le troisième. Ils veulent simplement être pris en compte dans les plans de protection car à partir d’un certain moment ils se sentent invisibles pour des mesures comme la vaccination Covid des policiers. Dans la lettre à laquelle vous avez eu accès OKDIARY, la Confédération de la sécurité locale et autonome a montré son malaise face à une situation récemment expliquée par ce journal: les vaccins pour les forces et organes de sécurité de l’Etat. «Nous avons appris que le Gouvernement espagnol considérait les membres de la police nationale, de la garde civile et des forces armées comme des professionnels Risque élevé et ils auront la priorité à partir du mois de mars de cette année pour être vaccinés par l’administration sanitaire. Nous célébrons cette décision, mais nous devons lui reprocher, et ce n’est pas la première fois, qu’il oublie à nouveau la police locale et autonome de notre pays », affirment-ils.

Ce que ce groupe défend, c’est que puisque le gouvernement espagnol est passé du “ commandement unique ” à la gestion de substitution dans les différentes communautés autonomes, à ce moment précis, le poids du contrôle des espaces publics est venu à dépendre directement de la police locale, avec ce que cela signifie pour le risque de contagion auquel ils ont été exposés. Un autre épisode qui illustre ce qu’ils dénoncent est la récente gestion qu’ils ont dû mener à Madrid dans la bataille de neige massive organisée sur la Plaza de Callao à l’occasion de la grande chute de neige qui est tombée sur Madrid. L’agglomération représentait une violation flagrante des restrictions anti-Covid. C’est la police locale de Madrid qui a affronté toutes ces personnes, mais rien pour les vacciner, il n’y a pas de date.

Pour des épisodes tels que ceux mentionnés ci-dessus, les policiers locaux demandent à Marlaska: «Malheureusement, notre syndicat a été grandement affecté par cette maladie qui nous sévit, avec de nombreux collègues qui ont perdu la vie à cause d’infections survenues dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont toujours infectés. En vertu de ce raisonnement, nous vous demandons: d’inclure la police locale, la police forale de Navarre, Mossos de Escuadra, la police d’Ertzaintza et des îles Canaries en tant que professionnels à haut risque et de les inclure également dans la vaccination qui aura lieu à partir du l’année actuelle “. Ces policiers insistent pour qu’ils soient vaccinés contre Covid, mais ils précisent que c’est après l’avoir fait d’abord avec la population vulnérable, les agents de santé et tous les groupes qui en ont besoin.