COVID-19 :

Il coronavirus une fois de plus perturber les plans de l’Atlético. Ivo Grbic a été testé positif ce vendredi, juste deux jours après avoir fait ses débuts en tant que rojiblanco, comme annoncé par le club. Le gardien de but de 24 ans a subi le test avant le match de demain et est déjà en quarantaine. Par chance, ne présente aucun symptôme.

Le croate il tombe hors de l’appel pour le reste des partis du reste de l’année (Elche, Real Sociedad et Getafe), donc Saint Roman prendra sa place comme réserve Oblak. Grbic a disputé mercredi, en Coupe contre Cardassar, ses premières minutes officielles avec l’Atlético. S’il récupère à temps, il jouera en principe le prochain tour du tournoi KO.

L’objectif rejoint ainsi la liste déjà longue des membres du staff sportif qui ont souffert du COVID. Au printemps, ils étaient une dizaine de joueurs, Lodi étant celui qui a mis le plus de temps à l’éliminer. En août, Vrsaljko et Correa ils ont été testés positifs avant la Ligue des champions et n’ont pas pu se rendre à Lisbonne. Avant de commencer la pré-saison, ils étaient Diego Costa et Arias, qui n’est plus là, et pendant cela, Simeone et un assistant. En septembre, c’était au tour de Gimenez et en novembre, étant avec sa sélection, Luis Suárez et Torreira.

Suivant le protocole de la Liga, l’Atlético a modifié son entraînement ce vendredi, le dernier avant le match contre Elche, qui est devenu une séance individuelle.