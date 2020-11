COVID-19 :

Au milieu de la crise sanitaire actuelle dans la ville d’El Paso, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé cet après-midi qu’il enverrait un soutien à la région pour faire face à la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Par le biais d’un communiqué de presse, le bureau du gouverneur a annoncé que le ministère des Services de santé du Texas (DHS), en collaboration avec la Division de la gestion des urgences du Texas (TDEM), fourniront des équipements, des ressources et du personnel médical supplémentaire à la ville pour faire face au virus mortel.

Il a été précisé que le DSHS enverra cette semaine environ 460 médecins et infirmières à El Paso, en plus de cinq ambulances, une unité médicale mobile, 48 moniteurs hospitaliers, 25 lits d’hôpitaux et 30 réservoirs d’oxygène.

Ces ressources font partie de l’équipement de protection individuelle (EPI) qui avait déjà été déployé la semaine dernière, plus un nombre supplémentaire de personnel médical pour aider au traitement des patients souffrant de COVID-19.

À ce jour, TDEM a fourni des millions d’EPI qui ont aidé El Paso à faire face à la pandémie de coronavirus. Actuellement, El Paso compte plus de 4,8 millions de masques, 629 000 blouses médicales, 400 000 gants et plus de 38 000 masques, en plus des équipements d’EPI supplémentaires récemment fournis.

“Le matériel médical et le personnel que nous enverrons à El Paso font partie des ressources que l’Etat avait précédemment envoyées à cette communauté, et qu’il continuera également à envoyer pour fournir le soutien éventuel aux hôpitaux, aux médecins et aux infirmières.” Le gouverneur Abbot a déclaré dans le communiqué de presse. “L’État du Texas continuera à maintenir le contact avec le gouvernement local pour assurer la santé de la communauté d’El Paso et les aider à faire face à ce virus.”