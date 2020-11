COVID-19 :

Bien que la Communauté de Madrid poursuive son engagement à renforcer les soins de santé à Madrid, par exemple avec la construction du nouvel hôpital de Valdebebas, l’infirmière Isabel Zendal, la réalité est que cela ne va pas de pair avec un équilibre du personnel de santé. En réalitéSelon Cadena Ser, l’hôpital universitaire général Gregorio Marañón a dû recourir à une clinique privée pour que ses patients atteints de coronavirus puissent être traités.

L’accord la semaine du 21 septembre a été fermée, avec la signature d’un contrat avec la clinique privée Beata Santa Ana, centre géré par la Congrégation des Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur de Jésus, à partir de cette date avec 273 personnes admises dans la salle et 42 critiques dans leur UCIS.

Le contrat dure pour deux mois, avec un versement maximum de 867480 euros, de sorte que Gregorio Marañón peut avoir 20 lits supplémentaires, 17 des patients dans un état aigu et trois dans un état critique, dans les installations de la clinique mentionnée.

Comment arrivez-vous à cette situation?

Avec l’arrivée précoce de la deuxième vague, en été, le Gregorio Marañón s’est retrouvé dans une situation d’effondrement. D’une part, il les a attrapés au milieu des travaux pour réformer l’ancienne bibliothèque en unité de soins intensifs (inauguré par Isabel Díaz Ayuso ce mardi). Ainsi, ajouté à la la réforme de l’hôpital du cancer et «le manque de personnel de santé pouvant s’occuper d’eux pendant la période des vacances», comme il apparaît dans la résolution, la décision a été prise.

Selon son directeur général, Joseba Barroeta, comme indiqué dans Ser, ils étaient en “Une situation à haut risque due à la saturation”. En outre, des sources consultées par les médias auprès de la direction affirment qu’il a été réalisé «Équilibrer la demande de soins issue de la deuxième vague de la pandémie, facilitant que l’hôpital Gregorio Marañón continue de fournir attention, en tant que centre de troisième niveau, aux autres pathologies médicales et chirurgicales, en particulier ceux plus complexes ».

De même, en plus des raisons, il est expliqué que le choix de la bienheureuse María Ana est dû à des «critères de solvabilité technique», mais aussi à des «critères de localisation, dus à la proximité géographique, étant situé à moins de 100 mètres de notre centre de santé “.

Le coût pour les contribuables

Bien que la considération de ce qui consisterait à orienter les patients vers des soins de santé privés lors de la première vague ne soit pas figée, on sait que les deux parties ont convenu un coût de 626 euros par patient et par jour pour les affections aiguës et de 1 272 euros par patient et par jour pour les patients gravement malades. Tout cela basé sur le coût moyen estimé des patients COVID par l’Unité de codification et le Service de gestion administrative et économique de Gregorio Marañón.

Les sources consultées par Cadena Ser révèlent également que “Ces lits ont été occupés à tout moment par 51 patients”, par rapport aux lits occupés, les données nécessaires pour connaître le règlement qui est effectué une fois par mois.

Les dépenses d’hospitalisation, de consultations avec des spécialistes, de tests diagnostiques complémentaires ou de traitements pharmacologiques dont ces patients ont besoin sera géré par la clinique Beata María Ana, Quoi couvrira également les soins de santé jusqu’à la décharge.