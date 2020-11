COVID-19 :

Grenade a décidé de modifier ses plans de voyage en raison de l’épidémie d’infections que connaît l’expédition Rojiblanca. À ceux qui sont restés à Grenade, Vallejo, Diego Martínez, Raúl Espínola, Juan Carlos Fernández, El Pescao et José Alfonso Morcillo, Les symptômes d’Antonio Puertas et du contact direct Manolo Lucena, délégué, sont ajoutés. En outre, les points positifs de Fran Sánchez, directeur sportif, et du chef des opérations Javier Rodríguez, qui ne s’est pas non plus rendu à Chypre, ont également été confirmés. Face à la propagation du virus, Le club a décidé de retourner à Grenade le plus tôt possible, où vendredi il effectuera un PCR pour vérifier si le reste des joueurs et des travailleurs de la première équipe sont négatifs.

L’idée initiale était de se rendre à Saint-Sébastien vendredi pour préparer le duel contre la Real Sociedad dimanche. Cependant, l’alarme de Puertas a poussé le club à préférer se rendre à Grenade ce soir via Malaga, comme l’a confirmé le directeur général Antonio Fernández Monterrubio sur les microphones Movistar. “Après ce revers c’est de rentrer ce soir à Grenade via Malaga, demain nous passerons tous PCR pour la fête de San Sebastian”, expliqué. Le leader rojiblanco a également raconté comment la journée s’est passée à Chypre: “La journée a été assez dure. Antonio a eu des symptômes et nous l’avons isolé. Manolo (Lucena) comptait de près Antonio. Hemops a suivi les indications de l’UEFA et des autorités locales, nous avons également communiqué à LaLiga et nous avons suivi leurs indications”. Monterrubio a voulu dédier cette victoire à tous les absents: “Nous sommes une famille et tout le monde est présent. Ce triomphe est pour eux, pour tous ceux qui ne pouvaient pas être ici aujourd’hui. Peu importe, cette équipe surmonte toute adversité.”

Gonalons, Soldat, Eteki, Luís Suárez …

L’équipe de Grenade ajoute des joueurs qui ont passé le coronavirus. En réalité, En pré-saison, il était déjà passé par Maxime Gonalons et Eteki. Aussi Luís Suárez, même s’il était encore joueur de Watford. À eux, Ils sont rejoints par Roberto Soldado, toujours isolé après deux semaines avec la maladie, et Vallejo, le dernier à être testé positif. Ceci de la part des joueurs, bien que le virus ait été installé dans le personnel d’entraîneurs comme jusqu’à quatre membres infectés, y compris l’entraîneur. Vendredi, le PCR sera à nouveau effectué pour vérifier le statut des joueurs, mais, compte tenu de l’épidémie, il sera nécessaire de voir combien de joueurs Grenade dispose pour son match à San Sebastián., parce que les infectés doivent être ajoutés aux blessés. A Chypre, ils n’avaient que six joueurs de champ sur le banc, l’un d’entre eux de la filiale, comme Pepe, qui débute contre Omonia, ce qui laisse quinze footballeurs en bonne santé pour le moment …