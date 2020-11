COVID-19 :

Le directeur général de Grenade, Antonio Fernández Monterrubio, a voulu expliquer tout ce qui s’est passé la semaine dernière après l’épidémie de coronavirus au sein de l’équipe Nasrid, selon les règlements de la Liga, et a fait une coronologie des événements survenus depuis vendredi dernier pour clarifier, surtout, la dernière déclaration de LaLiga, qui accusait Grenade de ne pas se conformer aux protocoles actuels, et pourquoi le club a décidé de demander le report du match contre la Real Sociedad. Le directeur général était triste de la situation vécue ces derniers jours et a donné la version de l’entité rojiblanca.

“Nous semblons donner des explications à nos fans et donner de la valeur à ce que les professionnels de ce club ont fait. Nous avons passé les jours les plus tristes depuis que je suis dans ce club, je les ai parfois vécus avec impuissance et incrédulité dans les autres, au moins. I. Nous l’avons géré et géré de la meilleure façon possible », a commencé son apparition. Et il a poursuivi avec la déclaration que LaLiga a publiée dimanche: “Il y avait une déclaration de LaLiga dure et pas rigoureuse. Grenade ne veut pas de conflits ou de guerre avec la Liga ou avec qui que ce soit, nous avons simplement une autre opinion et une autre vision des événements qui se sont produits et nous avons le droit de l’exposer et de la défendre. Nous pouvons argumenter ou ne pas être là. selon les situations qui se présentent. Je m’attendais à ce qu’une main tendue sur la situation que nous vivons à cause du COVID-19. Nous vivons une situation dramatique et j’envoie des encouragements à nos citoyens. “

Ainsi, Monterrubio a exposé la chronologie de ce qui s’est passé: “Le 30 octobre, Fran Sánchez a été testé positif. Lundi Vallejo, et les membres du staff technique Espínola et Morcillo. Mardi, nous nous sommes entraînés individuellement et avons eu une PCR négative, à l’exception de Diego qui n’a pas été concluant. Mercredi, nous nous sommes rendus à Nicosie et avons fait des tests rapides à tous ceux qui sont allés, Diego a été testé positif à ce test rapide et est resté à la maison et n’a pas voyagé. Jeudi, Puertas avait des symptômes compatibles avec le coronavirus et a été isolé comme Manuel Lucena (délégué). Le positif a été confirmé à la dernière minute de l’après-midi et le soir et il est rentré de façon indépendante dans le groupe. Vendredi, nous avons fait de nouveaux RAP sur tous les membres du groupe, tous négatifs, à l’exception d’un membre de la première équipe qui n’appartient pas au staff technique. ” “Les PCR qui ne sont pas de la première équipe ont été comptés, qui sont en contact avec eux, et les positifs non confirmés par PCR, car par exemple Lucena il n’y a pas de confirmation, il est toujours isolé, sans confirmation.”

Concernant le voyage à Nicosie, dont le communiqué de LaLiga indique qu’il a été fait sans inspecteur de LaLiga: “Avant de voyager personne, personne ne nous a dit que nous ne pouvions pas voyager. Nous avons reçu un e-mail avec des recommandations pour le voyage à Chypre de LaLiga, que nous suivons strictement. L’UEFA et la Liga ont des protocoles différents, nous utilisons les protocoles de LaLiga, nous n’utilisons pas de vestiaires. , deux bus … nous nous conformons aux instructions de LaLiga pour nous rendre à Chypre comme indiqué dans un e-mail “. “Jeudi, il y a des symptômes à Puertas. La première entité qui a fait part de l’inquiétude et que nous pourrions avoir une épidémie de COVID-19 est LaLiga et à partir de là, nous prenons des mesures avec eux. Puertas et Lucena sont revenus séparés et à aucun moment depuis que nous en avions connaissance. des symptômes ont été en contact avec le personnel “, Monterrubio a poursuivi que le même après-midi, il a dû changer son idée du voyage: «Nous avons tous changé le plan de voyage en quelques heures, nous sommes revenus vendredi matin pour passer les tests. Dans la matinée, je contacte LaLiga et je montre mon inquiétude et leur dis que par précaution, le match de Grenade et du Real, qui était le prochain rival, devrait être reporté. Nous étions très inquiets. C’est ce que le bon sens a dicté et préserver la santé de tous. À midi, j’ai reçu un e-mail de LaLiga que seuls ceux qui n’avaient pas été à Chypre et les IGG positifs de l’équipe (qui étaient immunisés) pouvaient voyager, étant donné cela, il y a trois joueurs non disponibles, Soldier, Kenedy et Molina pour différentes raisons et nous comprenons que nous n’avons pas assez de joueurs pour jouer au jeu. Nous sommes surpris que ceux d’entre nous qui étaient à Chypre ne puissent pas voyager, mais deux jeunes gardiens de but avec un seul PCR négatif effectué vendredi et en contact avec des jeunes qui n’en ont réussi aucun peuvent voyager. Notre équipe a voyagé pour jouer avec les conditions que nous avions. À Saint-Sébastien, vous avez vu l’effort, le sacrifice et le travail … ce n’étaient pas les conditions pour concourir, mais nous sommes allés concourir, avec toutes les limites et les problèmes que nous avions. “

Le rôle de la Junta de Andalucía

“Le Conseil n’est pas compétent en compétition de football professionnel. Je ne me souviens pas de la déclaration que nous avons faite, nos services médicaux communiquent le positif au Conseil, nous sommes obligés. Nous ne recevons aucune indication ou interdiction de faire le voyage à Chypre. Tous les positif pour LaLiga et le Conseil et personne ne nous dit que nous ne pouvons pas voyager à Chypre », a souligné Monterrubio. “Laliga ne nous permet pas de voyager avec une PCR négative car elle comprend que nous avons une épidémie dans l’équipe et qu’il n’y en a plus. LaLiga ne permet pas de voyager et nous ne pouvons pas voyager. Grenade n’a reçu aucune notification d’épidémie au-delà de LaLiga qui est classifiée. comme une épidémie et cela ne nous permet pas de voyager. Nous avons parlé avec le Conseil mais nous n’avons pas fait de demande formelle pour ce rapport, comme le dit le communiqué de LaLiga », a-t-il expliqué.

Demande de report

“Il nous a dit et a soutenu que les conditions n’étaient pas remplies qu’il y avait plus de sept joueurs de la première équipe et treize avec des équipes dépendantes. Nous comprenons que nous en avons quatre, car Soldier vient de 17 jours confinés à la maison et de zéro entraînement, a supposé Soldier hier. la responsabilité de jouer parce qu’il n’a pas été libéré du service médical était de onze sur une échelle de dix et il l’a démontré à nouveau et Kenedy et Molina et Noe étaient en mesure de jouer un match officiel de 90 minutes “.

“Pour éviter des risques pour nous et pour le rival, le bon sens dit qu’il faudrait le reporter. Pour le bien du spectacle, il aurait dû être joué sur un pied d’égalité. Pour moi, c’était 90 de souffrance et de fierté. Ne pas aller contre personne, nous avons toujours J’avais du respect pour toutes les organisations et je pense que nos fans ont également besoin de leurs explications. “

“Hier soir, je faisais des commentaires avec les membres de l’équipe et quand vous devez le regarder de chez vous et que vous êtes préoccupé par la santé des joueurs et non par le résultat, quelque chose est passé. Ce n’est pas du football. Nous avons dit que nous avions trois joueurs, les équipes n’étaient pas dans des conditions. Non Nous n’avons pas eu d’autre choix que de l’accepter et d’aller jouer au jeu car sinon les conséquences étaient plus graves pour l’entité, je ne dis pas cela avec un esprit de conflit, mais nous n’avons pas d’autre choix que d’y aller. Nous pensions que nous avions des raisons de reporter, mais nous ne l’avons pas fait il n’y a pas d’autre choix que d’aller faire tout ce que nous pouvons. “

“Oui, évidemment LaLiga et dans l’appel au comité de compétition, ils avaient les rapports médicaux des trois joueurs qui n’étaient pas aptes à jouer.”

Le dossier ouvert par LaLiga

“J’ai oublié de dire que lorsque le match s’est terminé à Nicosie, les employés du club sont venus me chercher parce que le délégué de l’UEFA voulait me parler et ce n’était pas un problème, pour me féliciter pour la façon dont nous avions géré la journée et tout ce qui s’était passé. Le respect du protocole était Nous connaissons le protocole et nous savons que nous avions treize joueurs, dont cinq de l’équipe première, les matchs devaient être joués, la discussion est qu’ils ne peuvent pas jouer le PCR négatif et parce que le soldat est obligé de jouer alors que nos services médicaux ne le sont pas convenable et il y a deux joueurs qui ne sont pas aptes à jouer. Tous les clubs ont accepté le protocole, la différence d’opinion et de critères est sur cette question et le comité n’est pas d’accord avec nous et nous n’avons pas d’autre choix que d’aller jouer. Oui, nous savons que Il y a un dossier, j’ai été très surpris que la ligue dise que nous avons le dossier, car il y a beaucoup d’équipes qui ont ce dossier, beaucoup, et c’est à cause de l’utilisation des vestiaires. Nous, selon la ligue, hem Vous avez eu un excès des minutes d’utilisation de la garde-robe et nous ne sommes pas d’accord et nous avons des explications à cela et nous les avons données. C’est juste pourquoi, nous n’avons eu aucune autre violation. “

Mauvais alignement à la Reale Arena

“Il n’y avait pas de positif à jouer vendredi, il était membre de la première équipe, ni joueur ni staff, c’était un employé au contact de la première équipe et c’était isolé. Le jeu était un rôle pour tout le monde, pour ceux qui l’étaient et le qu’ils sont restés, et pour le monsieur de la maison, double glissement. Il était possible de subir un mauvais alignement, nous l’avons dit par actif et passif. L’alignement incorrect doit être réclamé et s’il n’est pas réclamé il ne devrait pas y avoir de problème. Nous avons fait plus que quoi Humainement possible, il est allé de Grenade à Pampelune, de Pampelune à Saint-Sébastien, est descendu de l’avion et a joué un match professionnel “.

Quarantaine pour l’équipe

“Les protocoles de LaLiga sont différents de ceux de l’UEFA et pour les internationaux, il existe d’autres protocoles.”

“Ce matin, nous avons reçu un email de LaLiga et nous allons le faire, nous l’avions déjà proposé, mais ils seront confinés jusqu’à dimanche où de nouveaux PCR seront effectués, seuls les joueurs avec IGG positif vont s’entraîner. Ils seront à la maison jusqu’au Dimanche, c’est-à-dire dix jours depuis le dernier contact ensemble. Sur cette base, d’autres mesures seront prises “.

«Les techniciens travaillent là-dessus, nous revenons un peu à la situation de confinement, ils vont travailler à domicile et les techniciens indiqueront ce qu’ils doivent faire, sauf que ceux qui ont des IGG positifs ou ceux qui n’étaient pas à Chypre peuvent se former. Dimanche, les autres sont confinés chez eux. “

Grenade, bouc émissaire

“Je veux me baser sur des faits et des réalités. Nous n’avons pas aimé qu’il soit révélé que nous avons un dossier ouvert et s’il est révélé nous devons dire pourquoi. Nous avons deux joueurs avec positif, le reste ne sont pas des joueurs. Je ne spéculerai plus, je pense que des décisions ont été prises avec la ligue qu’elle doit maintenir avec toutes les équipes et tous les clubs. “

“Car le meilleur club est Grenade. Je ne peux pas spéculer si cela serait arrivé à un autre club. La barre a simplement été placée très haut, la situation est dramatique en raison du covid, il peut y avoir des situations similaires à celle que nous avons eue vivre”.

“La barre a été placée très haut avec les mesures qui ont été prises et voyez ce qui se passe, c’est le précédent, nous avons été les premiers.”

“Au cours de ces deux jours, j’ai parlé avec la moitié de l’Espagne et entre eux avec Tebas et LaLiga. J’espère que cette situation est close ici et mis de côté cette affaire car nous avons déjà assez dépensé, rien n’a de solution, le match a été joué et heureusement cela ne s’est pas produit. rien de grave que nous puissions regretter maintenant. En ce qui concerne le covid, nous espérons pouvoir contenir le virus ensemble “.