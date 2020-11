COVID-19 :

La normalité revient à Grenade. L’équipe Nasride reviendra sur la pelouse de la ville des sports après avoir été en quarantaine pendant dix jours après que LaLiga a déclaré les positifs pour le coronavirus survenu il y a deux semaines au sein de l’équipe comme une épidémie. Après que plusieurs positifs ont été détectés parmi le personnel d’entraîneurs ainsi que ceux des joueurs de Vallejo et Puertas, l’équipe a été isolée, à l’exception des internationaux, sur ordre de LaLiga pour éviter l’augmentation des infections. Tous ceux qui se sont rendus à Chypre pour jouer contre Omonia, où Puertas présentait des symptômes et, après le PCR, confirmé comme positif, doivent être depuis jeudi sans aucun contact ni entraînement à domicile. Hier dimanche, le PCR a été réalisé sur tous et ils se sont tous révélés négatifs. Bonne nouvelle pour l’équipe rojiblanco.

Avec pas plus de positifs que ceux détectés il y a deux semaines et avec la bonne nouvelle que l’arrêt de l’équipe nationale a donné à Grenade la possibilité de pouvoir effectuer la quarantaine sans avoir à jouer plus de matchs sauf celui de la Real Sociedad, qui n’a finalement pas fait a été reporté malgré l’absence de joueurs de l’équipe première dans des conditions, l’équipe Nasride reviendra à la normale cet après-midi pour préparer le duel face à Valladolid dimanche (18h30). Avec une semaine de marge pour pouvoir travailler sur le terrain après dix jours avec un travail spécifique à domicile, tous les joueurs reprendront l’entraînement, mais pas sous les ordres de Diego Martínez. L’entraîneur est, avec son deuxième Espínola et Morcillo, les membres du personnel d’entraîneurs qui ont été testés positifs. Personne ne peut donc encore être avec l’équipe, comme Jesús Vallejo et Antonio Puertas, les joueurs qui ont également été testés positifs et poursuivent leur processus de récupération. Ils sont rejoints par les blessés. Kenedy, qui a rompu pour avoir forcé contre la Real Sociedad alors qu’il était inapte, Neyder, Quini, Víctor Díaz et Azeez. Ils sont rejoints par les internationaux: Yangel Herrrera, Machís, Luís Suárez, Nehuén, Duarte et Rui Silva, qui ne seront pas non plus présents.