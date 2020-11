COVID-19 :

“ Grey’s Anatomy ” est entré dans nos vies en 2005 et depuis lors, personne n’a ignoré les histoires qui se sont déroulées dans la fiction avec Ellen Pompeo. Avec seize saisons derrière elle, la production de Shonda Rhymes est déjà l’une des séries médicales les plus connues à la télévision et dans son nouveau lot de chapitres, cherchera à résoudre le problème de la pandémie de coronavirus pour s’adapter à la situation actuelle.

La crise sanitaire causée par COVID-19 atteindra le Grey Sloan Memorial Hospital, comme l’a confirmé Krista Vernoff, productrice exécutive de la série dans des déclarations pour «Entertainment Weekly». Les scénaristes travaillent déjà pleinement sur les nouveaux scripts où COVID-19 sera l’un des protagonistes incontestés de l’intrigue. “Il n’est pas possible d’être une série médicale de longue durée sans raconter l’histoire médicale de nos vies”, Explique.

Les scénaristes sont en réunion continue avec de vrais médecins pour réfléchir au plus près de tous les cas et de la manière dont ils se battent en première ligne de la bataille contre la pandémie de coronavirus. «Chaque année, les médecins viennent nous raconter leurs histoires, et ils sont généralement plus amusants. Cette année, nous l’avons ressenti comme une thérapie », continue d’expliquer Vernoff. “Les médecins ils tremblent littéralement et essaient de ne pas pleurerIls en parlent comme une guerre, une guerre pour laquelle ils n’étaient pas entraînés », a-t-il condamné.

L’équipe de script travaille au coup par coup alors que la date de début des enregistrements des nouveaux chapitres est inconnue. Et est-ce que le coronavirus continue à progresser de manière incontrôlable aux États-Unis, étant ainsi le pays avec le plus grand nombre d’infections et de décès. Pour améliorer la situation, les nouvelles livraisons Ils pourraient atteindre la télévision à la fin de ce même 2020.