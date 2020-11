COVID-19 :

Compte tenu de l’approbation par le gouvernement central et les communautés autonomes de nouvelles restrictions qui limitent la capacité et les heures de consommation pendant le couvre-feu et qui affectent gravement le secteur de la restauration, Groupe Restalia (100 Montaditos, TGB_ The Good Burger, Cervecería La Sureña, Pepe Taco et Panther Juice & Sandwich Market) revient à vous positionner aux côtés de vos franchisés jetant le un plan d’aide pré-vaccin plus important, extraordinaire et unique dans le secteur de la restauration.

Depuis le début de la pandémie, l’entreprise a fait un grand effort pour accompagner ses franchisés avec diverses aides cela atténuera la situation que connaît l’industrie hôtelière dans le monde. Dans le mot du fondateur et président de l’entreprise, José María Fernández-Capitaine, «Grupo Restalia, grâce au syndicat de tous dans le maintien de nos activités, l’unité des marques et notre accompagnement client, continue d’être une entreprise solide, avec un volume important et une grande capacité de négociation, et cette force et ce volume permettront à nos franchisés avoir la possibilité de partir avant cette situation de crise».

Et il ajoute: «Les dernières nouvelles concernant le vaccin Covid-19 nous amènent à être optimistes et à voir la reprise de plus en plus proche. Le moment est sans aucun doute venu de supporter et de soutenir nos franchisés. Grupo Restalia, présent dans 13 pays, a déjà surmonté une autre crise économique majeure en 2008, et nous le referons».

Grupo Restalia a également annoncé une série de des mesures de pré-vaccination pour tous ses franchisés et d’autres supplémentaires pour les locaux qui sont contraints de fermer par impératif juridique.

Plan d’aide générale pour tous vos franchisés

est le nouveau plan sera lancé du 1er décembre au 28 février 2021, coïncidant avec le lancement du vaccin et comprend des remises et une assistance sur les produits stratégiques de l’entreprise, à la fois dans les aliments et les boissons; amélioration de la forme de paiement aux fournisseurs afin d’avoir plus de liquidités; une gestion personnalisée ainsi que des conseils sur le traitement des prêts et un accompagnement continu du Service d’assistance et d’assistance Restalia (SAR) informer et aider à tout moment sur les mesures à prendre. Ce service est à la disposition des franchisés 7 jours sur 7.

Plan d’aide à la terrasse

Afin de profiter de la capacité maximale possible sur les terrasses et de favoriser la consommation à l’extérieur des locaux, le Plan Terrazas a été lancé. Pionnier du secteur, Le Plan Terrazas consiste en une batterie de mesures pour adapter les espaces extérieurs et pouvoir en tirer le meilleur parti, compte tenu des restrictions mises en place et en tenant compte des conditions météorologiques de l’automne et de l’hiver. Pour cette raison, l’entreprise a conclu un accord pour rendre l’achat des poêles accessible et Restalia contribuera à 50% du prix de celui-ci, ainsi que la contribution, par l’entreprise, du combustible nécessaire pour conditionner ces espaces. .

Plan d’aide pour les locaux fermés ou avec des restrictions de capacité et avec des ventes de livraison

Restalia a également conçu un paquet d’aide pour les locaux qui sont, par mesure gouvernementale, fermés au public ou soumis à des restrictions de capacité, mais qu’ils peuvent entretenir et, le cas échéant, améliorer le service de livraison. Ce canal de vente supplémentaire est d’une grande aide à un moment comme celui-ci, où les clients veulent continuer à profiter de leurs plats préférés à la maison.

Ce package comprend différentes mesures d’accompagnement telles qu’un plan de publicité et de communication spécifique dans le diverses plateformes de livraison pour atténuer l’effet des restrictions de temps et de capacité qui les affectent actuellement et un plan d’aide dans les produits stratégiques de l’entreprise.

Plan d’aide spécifique aux locaux fermés par arrêté de la CCAA

Afin d’aider à la réparation à tous les locaux situés dans les communautés autonomes dans lesquelles l’hôtellerie a été fermée Restalia mettra en œuvre un plan d’aide spécifique et complémentaire dans le but d’aider ses franchisés lors de la réouverture des locaux qui sont ont été contraints de fermer par impératif juridique.

Ces locaux bénéficieront au moment de la réouverture de l’aide générale du reste des locaux, en plus de meilleures conditions de paiement avec fournisseurs essentiels pour le mois de la réouverture, avec l’objectif de pouvoir être rouverte avec le moins de décaissement possible, permettant d’obtenir une liquidité imminente qui permet la poursuite de l’activité.

Grupo Restalia, leader du soutien au secteur hôtelier

Grupo Restalia était déjà un pionnier dans l’application du premier paquet de mesures de soutien après la promulgation de l’état d’alarme en mars, et il est devenu la seule entreprise du secteur de l’hôtellerie à offrir un programme d’aide aussi complet vos franchisés dans tout le pays. En outre, il a lancé un deuxième programme d’aide nationale en août, des mesures restrictives étant appliquées en raison de la deuxième vague de la pandémie.

Avec lui troisième paquet d’aide, le plan des terrasses, le plan de livraison et le plan spécifique des locaux qui ont été contraints de fermer en raison des restrictions des communautés autonomes, Restalia se positionne à nouveau aux côtés de ses franchisés, menant le soutien du secteur hôtelier .

«En ce moment, nos marques sont, plus que jamais, un refuge pour nos clients et nous devons continuer à être à leurs côtés, avec notre offre de prix et de promotions et nous devons continuer à maintenir notre message uni à leur égard, avec l’objectif commun d’être le premier à sortir de cette crise plus fort que jamais “ Affirme Fernández-Captain.