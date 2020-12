COVID-19 :

Après un examen extraordinaire de la pandémie de COVID-19, il a été décidé de faire progresser l’état d’alerte à Guanajuato

L’Etat de Guanajuato reviendra à lumière rouge avant l’augmentation de hospitalisations pour COVID-19[feminine.

Daniel Alberto Diaz, Secrétaire d’État à la Santé, a indiqué qu’après un examen extraordinaire de la pandémie, il avait été décidé de faire progresser la vigilance dans Guanajuato.

Il s’agit d’une action absolument nécessaire pour arrêter la chaîne des infections dans l’État », a déclaré le Dr Díaz.

À partir de ce vendredi 25 décembre et jusqu’à 10 janvier je sais les cantines fermeront; bars et discothèques; clubs, ainsi que des bars dans les restaurants et les hôtels.

Pendant ce temps, le reste de la activités économiques doivent réduire de 50% et 30% leur capacité et capacité installée dans le commerce et les services.

Activités essentielles, telles que secteur industriel et marketing alimentaireIls fonctionneront normalement mais avec les mesures sanitaires appropriées.

Les parcs, jardins, centres commerciaux et espaces publics similaires resteront également ouverts, mais à 20% de leur capacité.

Le Secrétariat de la santé de Guanajuato a appelé la population générale à utiliser masque, restez à la maison et respectez distance saine.

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de l’effort de chacun de nous. Si nous prenons tous soin de nous-mêmes, plus tôt nous avancerons », a déclaré le secrétaire Daniel Alberto.

Avec des informations de López-Dóriga Digital