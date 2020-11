COVID-19 : Guerrero suspend les actes religieux en raison de la pandémie. “La santé est le plus important”. Héctor Astudillo Flores. Photo Twitter @HectorAstudillo

Héctor Astudillo FLores était d’accord avec l’archevêque d’Acapulco, Leopoldo González, que le plus important est de prendre soin de la santé des citoyens

Le gouverneur de guerrier, Hector Astudillo Flores, a informé que les courses, les posadas, les pèlerinages et les célébrations du Guadalupana qui signifient les agglomérations dans l’état seront suspendus.

Une fois de plus, nous nous connectons avec l'archevêque Leopoldo González, ainsi qu'avec les évêques, nous convenons que le plus important est de prendre soin de la santé et de la vie, de sorte que les courses de Guadalupana, les posadas, les pèlerinages et les célébrations qui signifient les agglomérations seront suspendues.

Il a noté qu’il avait contacté le Archevêque d’Acapulco, Leopoldo González, ainsi qu’avec les évêques et ils ont convenu que la chose la plus importante est de prendre soin de la santé et de la vie des paroissiens et des citoyens.

Le ministère de la Santé a annoncé que guerrier restera allumé “Orange Traffic Light”, ce qui signifie risque élevé de contagion, afin que demain soit publié dans le Journal officiel du gouvernement Guerrero les mesures sanitaires qui seront en vigueur pendant les 15 prochains jours.

Le Secrétariat de @SSalud_mx a annoncé que Guerrero restera dans "Orange Traffic Light", ce qui signifie RISQUE ÉLEVÉ DE CONTAGATION, afin que demain les mesures sanitaires qui seront en vigueur pour les 15 prochains seront publiées dans le Journal Officiel de @Gob_Guerrero jours

Acapulco de Juárez enregistre 10248 cas positifs et 1158 décès dus au coronavirus COVID-19, suivis de Chilpancingo avec 4 406 cas positifs et 264 décès dus à cette maladie.

Situation actuelle par commune des cas de COVID19 et des décès dans l’état de Guerrero. Coupé au 22 novembre 2020. pic.twitter.com/vygbrzsASC – Communication sociale Guerrero (@GuerreroComSoc) 22 novembre 2020

