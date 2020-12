COVID-19 :

Les images initiales montrent le réveil d’une ville, dans ce cas Torrelavega. Le premier café chaud du matin, un balayeur de rue, les petits commerces qui lèvent la fermeture, une boulangerie et un marchand de légumes, des parents qui accompagnent leurs enfants, un bar … Et en arrière-plan on entend la convocation des guerriers, intégré dans la routine quotidienne, chaque jour, entre des personnes anonymes qui marchent, qui ont du mal à rester debout. La place de l’équipe féminine handball avant Championnat d’Europe du Danemark Cette année, il a cherché la différence, l’épopée du quotidien, car ce n’est pas une année comme les autres. Le mot pandémie n’apparaît pas, mais il flotte dans toute l’annonce. «Nous vous devons cette victoire, mais si c’est une défaite, nous nous relèverons, comme toujours», disent les joueurs à un «vous» générique qui est nous tous, mais ils le sont aussi. Parce que dans leurs rangs est Sole López, qui a fabriqué des écrans pendant l’accouchement. Et ils ont porté la même chemise Ana Martínez, médecin. Oui Laura Hernández, infirmière. Et tant d’autres.

Espagne, finaliste mondial actuel, fait ses débuts ce jeudi contre la Russie en Europe, à la recherche d’un exploit à partager avec son pays: “C’est pour vous”. Et cela coïncidera, au loin, avec les AS Awards, qui cette année ont également un énorme fardeau social. Ils sont une reconnaissance des exploits sportifs, comme tous les parcours, mais aussi un hommage au gaspillage de solidarité dont les athlètes ont fait preuve lors des dates les plus défavorables. Rafa Nadal, Pau Gasol, Iker Casillas, Carlos Sainz, Saúl Craviotto, Iker Martínez … Des référents à l’intérieur et à l’extérieur d’une piste, d’un terrain, d’un stade, d’une voiture, d’un canoë, d’un bateau … C’est le même esprit qui émane du Spot Guerreras. Parce qu’ils sont les plus forts dans leurs disciplines. Mais tous ensemble, nous sommes plus forts en tout.