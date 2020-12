COVID-19 :

La pandémie prend tout peurs et phobies que nous gardions à l’intérieur et qui se manifestaient plus ou moins. C’est le cas de la peur qui a surgi d’être touché, des inconnus ou des connaissances. Il est haphephobie.

Experts en psychologie que la faphéphobie qui découle peur irrationnelle qui survient lors de la relation d’un contact physique avec la contagion du covid-19 et la mort de manière prolongée, et qui peut avoir des conséquences particulièrement inquiétantes chez les enfants et les personnes âgées.

Pour le psychologue valencien Enric Valls, dans ce cas, nous parlons de peurs “exagérées et persistantes” comme celle qui génère une phobie, qui est “irrationnelle, toxique et nous limite grandement dans notre fonctionnement”, et les psychologues Nika Vázquez Seguí et Gracia Vinagre se concentrer sur les enfants et l’importance du contact dans leur Développement affectif.

Phobies apparues pendant la pandémie

syndromes sociaux, d’agoraphobie (peur des espaces extérieurs ou des foules) comme celui de la cabane (le sentiment de ne pas vouloir sortir dans la rue en raison d’un avenir social d’incertitude) l’haphobie, qui consiste en la peur irrationnelle d’être touché par quelqu’un ou quelque chose ou touchez quelque chose.

Se lever par peur qui apparaît comme un mécanisme de défense dans une situation où il y a un maintien prolongé de la distance sociale et des messages sur la contagion du virus qui rend certaines personnes obsédées et paralysées avec des idées telles que prendre le panier, se cogner le coude avec quelqu’un, appuyez sur le bouton de l’ascenseur ou ouvrez une porte.

Peur de toucher la famille. Peur chez les enfants

“Les enfants se sont intériorisés car il est dangereux de toucher quelqu’un”, alors Vázquez Seguí préconise de travailler et d’être attentif à eux et de leur dire quand il est dangereux de toucher et quand non, parce que “si vous faites attention et que votre environnement est sain et toujours les mêmes, c’est bien que les gens se touchent et se caressent ».

Isolement

Cette phobie, qui n’est peut-être pas totalement pathologique, mais qui se manifeste de manière accrue, peut conduire à l’isolement, car les personnes âgées, indique Valls, vivent avec une «solitude individuelle évolutive due au fait de ne pas travailler ou d’avoir des limitations physiques». Et ils peuvent être les plus effrayants, créant un cercle vicieux de solitude et de peur.