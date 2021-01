COVID-19 :

L’un des symptômes les plus courants de ceux qui souffrent de coronavirus est la perte d’odeur ou de goût. Or, une étude publiée dans le Journal of Internal Medicine reprise par le journal El País a montré que il existe une relation entre la gravité de la maladie et les problèmes d’odorat.

Certains des troubles les plus courants sont l’anosmie, la cacosmie, la dysgueusie, la parosmie, etc. Ce qui est vraiment frappant, c’est que plus les symptômes du COVID-19 sont légers, plus il sent mauvais, bien que le positif soit que ces dysfonctionnements ils disparaissent généralement avant six mois.

Analyse chez 2600 patients

Dans les recherches menées par des scientifiques et des médecins L’odeur altérée a été analysée chez près de 2600 patients de 18 hôpitaux Européens. Les experts ont suivi son évolution de l’apparition des premiers symptômes jusqu’à six mois plus tard.

Les données de travail indiquent que 74,2% souffraient d’anosmie ou d’hyposmie, qui est la perte totale ou partielle de l’odorat, respectivement. Cela prouve que les difficultés respiratoires sont plus fréquentes par rapport aux autres symptômes connus du coronavirus, comme la toux ou la fièvre, présentes chez 40 à 50% des patients.

Marque naturelle

Mais le plus important est la relation entre le degré de gravité de la maladie et l’étendue du trouble olfactif. Dans les cas bénins, c’était présent dans 85,9% de ceux analysés, mais ni la basse ni les critiques n’ont dépassé 7%.

Jérome Lechen, chercheur à l’Université de Mons, explique que “c’est comme une marque naturelle pour reconnaître la signature du virus. Lorsque vous vérifiez la prévalence du dysfonctionnement olfactif dans tous les groupes en ce qui concerne la gravité, vous pouvez voir que chez les patients graves ou critiques, elle ne survient que dans 10% des cas ».

Hallucinations olfactives

Parmi les anosmiques détectés, plus de la moitié avaient également des problèmes avec leur sens du goût, en particulier avec les quatre saveurs de base. Également, près de 1000 participants souffraient de cacosmie (sentir mauvais ce qui sentait autrefois bon), tandis que deux sur dix souffraient de fantosmie (percevoir des odeurs inexistantes).

Ces hallucinations olfactives, cacosmie et fantosmie, peut se produire en même temps, comme détaillé dans le médium susmentionné Carlos Miguel Chiesa, oto-rhino-laryngologiste et chercheur à l’hôpital universitaire de Donostia et co-auteur de l’étude: «Les patients qui ont subi une altération de l’odorat après avoir souffert du COVID-19 peut avoir les deux symptômes, soit par rapport au processus inflammatoire au niveau du bulbe olfactif ou dans le cadre de processus de récupération nerveuse “.