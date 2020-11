COVID-19 :

Voler, voyager et rester à ce stade de la crise sanitaire, c’est sûr, mais c’est nécessaire pour bien le communiquer aux voyageurs et aux invités pour qu’ils reprennent confiance et n’aient plus peur de monter dans un avion, de profiter d’un hôtel ou d’aller au restaurant des villes. Telles sont quelques-unes des principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus ce mercredi après la première table ronde du I Conférence d’OKDIARIO sous le nom de “Tourisme et transports, les nouveaux modes de déplacement, de loisirs et de déplacement autour de la pandémie”.

Le débat a été animé par Carlos Cuesta, journaliste et assistante à la direction d’OKDIARIO, et a eu la participation de Victor Moneo, Directeur des ventes pour l’Amérique latine et des accords institutionnels d’Iberia; Almudena Maíllo, Chef du Tourisme de la Mairie de Madrid et, enfin, Juan Jose Gonzalez, Directeur des ventes pour Paradores.

Les trois ont souligné, entre autres aspects, qu’en ce moment les voyages sont “Complètement sûr” et, en outre, ils ont appelé à une “politique commune” entre les pays afin de ne pas semer la confusion chez les voyageurs. Les nouveaux profils des touristes, comme indiqué, sont des jeunes et des personnes d’âge moyen qui “Ils veulent voyager”, bien que maintenant les voyages soient de courtes distances, et exigent plus de «flexibilité dans les prix ou les retours et les échanges».

Moneo, d’Ibérie, a voulu faire passer le message que “voler est sûr”, mais, sans aucun doute, “nous devons regagner la confiance du passager et être assuré que rien ne va leur arriver”. En fait, en ce sens, il a mis en évidence une donnée IATA qui indique que «de 1,2 milliard de passagers qui ont volé, il n’y a eu que 44 cas potentiels que lorsqu’ils sont arrivés à destination, ils ont présenté des symptômes ou ont été testés positifs. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ont été infectés dans l’avion. C’est un fait accablant».

“Sur les 1,2 milliard de passagers qui ont pris l’avion, il n’y a eu que 44 cas potentiels de Covid-19”

«Nous prenons en charge tous les protocoles de sécuritéÀ l’intérieur de l’avion, il y a 99% de chances que vous ne l’attrapiez pas. Maintenant, nous avons encore renforcé les mesures sanitaires. De plus, dans le cas d’Iberia, nous avons été désignés comme l’une des entreprises les plus sûres au monde pour voyager», A conclu Moneo.

Pour sa part, González, de Paradores, a commenté qu’en cette période de pandémie «le client doit s’habituer à une série de mesures et des protocoles spécifiques que nous ne faisions pas auparavant, comme, par exemple, réserver pour le petit déjeuner. Quelque chose qui, au début, semble méchant, vous finissez par accepter et vous finissez par projeter la sécurité.

Bien sûr, il a assuré dans son discours que de Paradores «nous avons un bon allié, c’est une bonne image de marque et une grande sécurité est assumée. Cela fonctionne en notre faveur et le résultat final a été bon, nous avons 75% d’occupation cet été, avec toute la prudence de donner ce chiffre et sans intention de triompher, mais il y a un grand professionnalisme qui donne la sécurité au voyageur ».

“Paradores a fermé l’été avec 75% d’occupation”

Troisièmement, Maíllo, de la mairie de Madrid, a expliqué que, malgré le scénario compliqué provoqué par la pandémie, l’impulsion qui est prise est que petit à petit, et grâce aux chiffres de contagion de plus en plus de la capitale. faible, “Madrid fonctionne, même si nous avons dû travailler sur divers aspects».

Le premier d’entre eux, comme détaillé, a été «travailler sur notre réputation et, plus tard, sur les mesures de sécurité examinant les données et envisageant divers scénarios, plus ou moins optimistes. La vie dans les bidonvilles est en voie de guérison et les citoyens assument leurs responsabilités. Nous constatons de l’optimisme, de nombreux commerçants ou restaurateurs nous disent qu’au moins nous n’avons pas fermé.

D’Iberia, Moneo a insisté sur l’importance d’avoir 100% lié et absolument testé tous les protocoles de sécurité. «Nous ne voulions rien communiquer à l’extérieur avant d’être sûrs à 100% que tout était sous contrôle. Maintenant, nous avons le défi de le raconter, de l’expliquer aux gens ». Pour cette raison, Moneo a confirmé «nous réalisons de nombreuses vidéos promotionnelles avec pour expliquer que voler est absolument sûr ».

De plus, selon Moneo, Iberia a segmenté les passagers et s’est adressé à chacun d’entre eux. «Nous devons récupérer les passagers du groupe, du tourisme, des entreprises, ce sont, précisément, un marché très, très important. Un autre fait est que nous avons essayé de rendre les options de vol plus flexibles, le passager ne sait parfois pas comment il doit voyager et ce dont il a besoin. Si un passager ne peut pas voler à la dernière minute, qu’il y ait plus de flexibilité dans les changements.

En ce sens, il a confirmé qu’en Ibérie ils ont «des personnes dédiées à la mise à jour de toutes les informations sur les pays et les communautés autonomes à tout moment“, Mais il a fait valoir l’importance des tests antigéniques car” pour nous, ils sont vitaux, faire un test est la plus grande sécurité, nous devons donc appliquer des tests antigéniques identiques à la PCR, mais moins chers et plus rapides, en 10 minutes vous avez le résultat ».

Il a également exigé plus de coordination entre les pays afin qu’il n’y ait pas de confusion parmi les voyageurs. “C’est le moyen fondamental de gagner la confiance des clients”, A souligné Moneo.

“Madrid va s’épanouir à nouveau comme il le mérite”

Enfin, Maíllo a confirmé que «nous ne recevons pas de touristes internationaux, mais nous savons quels sont les critères pour choisir une destination, c’est la confiance, plutôt que le prix, ils recherchent les expériences que vous pouvez faire ». Pour cette raison, a-t-il expliqué, «nous travaillons sur des projets expérientiels et nous misons sur la technologie pour qu’il n’y ait pas de contact, mais que les voyageurs aient toutes les informations à portée de main sans rien toucher».

«Le tourisme est un moteur économique pour toute la ville. Le tourisme de congrès, par exemple, que Madrid y est une destination de premier plan. Une bonne preuve en a été la COP25, il faut miser sur un tourisme qui laisse de la richesse dans la ville », a-t-il expliqué. «Madrid va prospérer à nouveau comme elle le mérite, en tant que grande capitale européenne qu’elle est», A condamné.

Moneo a conclu, en guise de résumé, que «aujourd’hui, le type de voyageur est le voyageur à courte distance. Les Paradores ont bien sûr passé un bel été, car les gens voyagent beaucoup vers des destinations plus proches. Les passagers sont de plus en plus numérisés et recherchent et achètent des billets à domicile. Vous recherchez également plus de flexibilité car vous ne savez pas si vous pourrez voyager ou non et vous voudrez savoir si vous allez récupérer votre argent. Et un autre facteur est la sûreté, la sécurité et la sûreté. C’est le point névralgique qui surgit avant de voyager».

Selon Moneo, «nous essayons de stimuler le trafic avec des tarifs de déplacement qui incitent les gens à décider un peu plus, qui ne leur font pas trop mal. Promotions, par exemple avec le Vendredi noir nous avons lancé des promotions sans précédent au cours des saisons précédentes. Nous commençons à remarquer que les gens veulent voyager.

González, pour sa part, a également confirmé que les Paradores font «un clin d’œil permanent avec le prix, mais effectivement les gens veulent des tarifs plus flexibles. Les entreprises continuent de négocier leurs tarifs pour 2021 avec Paradores, nous faisons des voyages d’affaires comme les autres années, mais il faut savoir si on peut voyager. Mais l’être humain veut se voir, le streaming ne changera pas le fait de vouloir se regarder dans les yeux et avoir ce contact».