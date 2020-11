COVID-19 :

HBO, toujours à succès, prévoit de réaliser une mini-série sur la recherche d’un vaccin contre le COVID-19 et qui sera basée sur «The first shot», le prochain livre du journaliste américain Brendan Borrell. Bien que les détails de cet article ne soient pas encore connus, la brève description de l’histoire a servi à intéresser HBO et voulez l’amener au petit écran. Et c’est que cette chaîne américaine transforme tout en succès comme cela s’est produit à l’époque avec «Tchernobyl» ou «Game of Thrones».

«J’écris un livre narratif non romanesque sur la course mondiale au vaccin contre le coronavirus», commence le journaliste. «Les entreprises risquent tout pour gagner La science est fascinante et parfois surprenante, ainsi que les défis qui se posent autour de l’accès et de la sécurité»Borrell continue d’expliquer à travers son site Web où elle recherche des épidémiologistes et des scientifiques impliqués dans ce type de recherche et qui souhaitent partager leurs expériences avec elle.

Et alors que les professionnels scientifiques travaillent contre la montre pour trouver un vaccin fiable contre le coronavirus, il semble que chez HBO ils sont déjà clairs que leur nouvelle fiction rendra compte à Adam McKay. L’Américain a déjà plusieurs succès derrière lui comme l’Oscar de «Le gros pari».

Les nouveaux paris de HBO

En plus de cette mini-série sur la façon dont la communauté scientifique travaille dur pour trouver un remède contre le coronavirus et ainsi arrêter la terrible pandémie que nous traversons, HBO prépare d’autres produits des plus intéressants. Et c’est aussi en plein développement une fiction sur Jeffrey Epstein et une adaptation télévisée des «Parasites» primés aux Oscars de Bong Joon Ho.