COVID-19 :

Le deuxième envoi de vaccins Pfizer contre le coronavirus sera retardé dans toute l’Europe, comme l’a rapporté le ministère espagnol de la Santé aux premières heures de ce dimanche à lundi. La délégation espagnole de la société pharmaceutique a expliqué dans la soirée au département dirigé par le ministre Salvador Illa que le deuxième envoi de vaccins contre le coronavirus que l’Espagne a acheté via l’Union européenne est retardé à mardi, au lieu d’être distribué lundi. , tout comme le plan initial.

Alors que la santé se propageait, Pfizer Espagne a publié dimanche soir une déclaration dans laquelle ils expliquaient que cette nuit même, ils avaient à leur tour reçu des informations de l’usine pharmaceutique de la ville belge de Puurs, où les doses sont en cours de fabrication, dans lesquelles il a été précisé que les expéditions vers huit pays européens, dont l’Espagne, ont été retardées “en raison d’un problème dans le processus de chargement et d’expédition”.

Le ministère de la Santé a assuré que selon les informations fournies par la société pharmaceutique Pfizer, le problème aurait déjà été résolu, même si, citant la source, ils ont expliqué que «la prochaine livraison de vaccins sera retardée de quelques heures et arrivera en Espagne le mardi 29. Décembre pour la poursuite de la vaccination sur tout le territoire national.

En revanche, ce dimanche, on savait qu’en Allemagne 1000 doses de vaccin ont été détectées qui auraient pu devenir inutiles en raison de problèmes de maintien de la chaîne du froid lors de sa distribution, un problème qui aurait affecté un certain nombre de villes. dans la région de Bavière. Les vaccins doivent être transportés à une température inférieure à 70 degrés, sur une base soutenue. Ensuite, ils peuvent durer jusqu’à cinq jours à une température comprise entre 2 et 8 degrés, et pour être administrés, jusqu’à deux heures à une température maximale de 30 degrés Celsius.