COVID-19 :

Pfizer a annoncé que son vaccin était efficace à 90%, ce qui s’est réveillé espoir et optimisme dans le monde provoquant la montée en flèche des marchés boursiers mondiaux. Bruxelles a déjà annoncé qu’elle comptait en acheter 200 millions, dont 20 seraient destinés à l’Espagne.

Le vaccin est administré en deux doses, donc les 20 millions de vaccins dont l’Espagne disposera serviront à immuniser 10 millions d’Espagnols. Les délais sont inconnus, en fait Pfizer lui-même n’a pas dit quand il le commercialiserait, mais le gouvernement a déjà donné ses propres délais,

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a assuré que le vaccin de la société pharmaceutique américaine est “Une étape prometteuse et pertinente” et estime que l’Espagne aura ces doses gratuitement à partir de la fin de l’année ou au début de 2021.

Dans des déclarations sur RTVE, Illa a assuré qu’elle avait confiance qu’au début de Une «population pertinente» peut-elle être vaccinée en Espagne et que cette semaine d’autres contrats pourront être signés avec la société pharmaceutique Pfizer et d’autres entreprises pour que les premières doses arrivent début 2021 et que “tout se passe très bien” d’ici fin 2020.

En attendant ces contrats, le gouvernement estime que vous aurez 20 millions de doses cela immuniserait 10 millions de personnes par le biais du système national de santé.

Le responsable de la santé n’a pas exclu que l’obligation de vacciner doive être établie, bien que tu penses que tu ne penses pas que c’est nécessaire et que «les gens comprennent que c’est la meilleure façon de mettre fin aux maladies infectieuses».

“Les vaccinations seront gratuites” et ils seront administrés selon les critères des experts auprès des groupes les plus vulnérables et par les professionnels qui les assistent.

«C’est une étape prometteuse et pertinente mais il y a beaucoup à faire et il faut garder la garde très haute “car la situation” est très inquiétante “.

Après des mois difficiles nous avons commencé à voir la lumière au bout du tunnel», A affirmé Illa, qui a assuré que le gouvernement sera énergique avec ceux qui« disent des mensonges et jouent contre la science ».