Cette prochaine Lundi 9 novembre est un jour férié dans la capitale de Madrid. La fête du Almudena, car c’est un jour férié local, n’affecte pas le reste de la communauté madrilène. En conséquence, certains les supermarchés de la ville verront leurs horaires modifiés, de l’ouverture partielle à la fermeture tout au long de la journée.

Mercadona

La chaîne de supermarchés présidée par Juan Roig, en règle générale, généralement pas ouvert les dimanches et jours fériés, donc les magasins de la capitale resteront fermé le 8 et le 9. A Pinto, où c’est aussi festif, ils ne resteront pas ouverts non plus. Le reste de Les supermarchés communautaires seront ouverts à leurs heures habituelles. Vous pouvez vérifier les heures de chaque magasin spécifique.

Carrefour

La multinationale française ouvre ses magasins de 6h00 à 8h30 jusqu’à 22h00 du lundi au samedi. Dans le cas des dimanches et jours fériés, le mêmes heures, tant que son ouverture est autorisée à l’endroit où vous vous trouvez. Ainsi, le lundi 9 novembre, ils resteront ouvrir la plupart des magasins de la communauté, y compris le format Market ou Express. Vérifiez les heures d’ouverture de tous les magasins Carrefour.

JOUR

Dans le cas des supermarchés DIA, leurs horaires les dimanches et jours fériés Ils sont généralement le matin, de 10h00 à 14h30 ou 16h00. Cependant, certains font l’horaire le reste de la semaine, de 8h00 ou 9h00 à 21h30 ou 22h00. Le 9 novembre, la plupart seront ouvert, tandis que d’autres peuvent modifier leurs horaires. Vous pouvez vérifier les heures de n’importe quel magasin spécifique.

Lidl

La chaîne allemande ouvre ses magasins Dimanches et jours fériés, bien que dans de nombreux cas, ils soient limités aux heures du matin, de 10h00 à 15h00. Ce sera le cas lors de la journée de l’Almudena dans la capitale de Madrid, alors que dans Le reste des communes suivra leurs horaires habituels du lundi au samedi (de 9h00 à 22h00). Si vous avez des questions, vous pouvez consulter les horaires spécifiques de tous les magasins Lidl.

Au champ

Les supermarchés Alcampo maintiennent un horaire Dimanches et jours fériés de 10h00 à 21h00. Il en sera donc ainsi, lundi 9 novembre prochain, dans les magasins de Madrid. Vérifiez les heures d’ouverture des magasins Alcampo.

Aldi

La chaîne de supermarchés allemande ouvert les dimanches et jours fériés de 10h00 à 21h00 ou 22h00 en règle générale. Ce sera donc le programme de la ville de Madrid. Le reste ne sera pas modifié. Consultez les horaires de tous les supermarchés Aldi.

Économisez plus

Finalement, Save More ferme généralement dans la plupart de ses magasins le dimanche et les jours fériésPar conséquent, le lundi 9 novembre, les supermarchés de Madrid seront fermés. Vérifiez les heures d’ouverture des magasins AhorraMás.