NEW YORK – Sonia Pérez doit six mois de loyer mais doute qu’elle puisse rembourser sa dette rapidement: COVID-19 a tué son ex-mari, qui l’a aidée financièrement, et a laissé les rues de son quartier de New York à moitié vides, alors Rares sont ceux qui achètent les tamales qu’il vend depuis 20 ans.

À Miami, une Nicaraguayenne du nom de Claudia a perdu son emploi lorsque le restaurant dans lequel elle travaillait a fermé en raison de la pandémie. Il a dépensé toutes ses économies sur la nourriture et le loyer et jongle maintenant pour survivre.

«Je n’ai pas de travail, pas d’argent, rien … zéro. Rien », a déclaré la femme, qui a préféré ne pas donner son nom de famille car elle se trouve illégalement dans le pays.

C’est ainsi que 2020 a laissé de nombreux Hispaniques vivant aux États-Unis.

La communauté hispanique a été l’un des groupes les plus touchés par le COVID-19, qui a réduit ou éliminé leurs revenus. Des millions de personnes n’avaient pas non plus la possibilité d’accéder à des aides d’État en raison de leur statut d’immigration irrégulière. Et quelques-uns ne savent pas si en 2021 – avec un président plus disposé à les aider et l’arrivée d’un vaccin – ils pourront flotter.

Une grande partie des immigrés hispaniques travaillent dans des secteurs fortement touchés par la pandémie, tels que la gastronomie, l’hôtellerie et la construction. D’autres le font dans l’agriculture et les usines de conditionnement de viande, où des taux élevés d’infection ont été enregistrés en raison du manque de mesures de distance et de sécurité.

Bien que les autorités aient réaffirmé qu’il n’y a aucune raison de craindre le vaccin, 30% déclarent ne pas y croire.

24% des cas de COVID-19 aux États-Unis sont des Hispaniques et 14,7% des décès, selon les données fédérales les plus récentes. Le taux de mortalité COVID-19 chez les Hispaniques est 2,8 fois celui des Blancs et le taux d’hospitalisation est quatre fois plus élevé, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Après neuf mois de pandémie, le fléau du virus est désormais visible dans les longues files d’attente que beaucoup font devant les agences qui proposent de la nourriture. En général, ce sont des personnes qui gagnent le salaire minimum et n’ont pas accès aux avantages sociaux, à la santé ou à l’aide économique comme les 1 200 $ accordés par le Congrès pour atténuer les effets économiques de la pandémie.

“Il y a des gens qui souffrent d’une manière qui n’a jamais été vue auparavant”, a déclaré le législateur de l’État Miguel Santiago, qui représente un district de Los Angeles avec un grand nombre d’immigrants à la législature de Californie. “Notre système économique doit fonctionner pour les plus vulnérables, sinon quel genre de pays sommes-nous?”

Avant la pandémie, Pérez a vendu ses tamales pour 2 $. Maintenant, il les vend pour trois car les prix des ingrédients, tels que les tortillas de maïs, ont augmenté après l’arrivée du COVID-19. Et elle rencontre également de nombreux immigrants dans les rues qui, après avoir perdu leur emploi, ont commencé à être des vendeurs de rue comme elle.

«De nombreuses personnes sont descendues dans la rue pour survivre», a déclaré la Mexicaine de 50 ans qui soutient trois de ses quatre enfants et doit payer 1 000 dollars de loyer par mois. «Dans ce domaine, vous avez à peine vu des vendeurs. Désormais, les samedis et dimanches, la rue est pleine ».

Pérez est arrivé aux États-Unis en 1994 et a vécu dans le pays sans statut d’immigration jusqu’à ce qu’il obtienne récemment un visa U, qui protège les victimes de violence domestique. Comme il n’avait pas de numéro de sécurité sociale, il était jusqu’à récemment incapable de demander l’aide fédérale disponible à l’époque.

Le chômage des Hispaniques est passé de 4,8% en février à un sommet de 18,5% en avril. En octobre, le chiffre le plus récent était de 8,5%, selon les statistiques du Migration Policy Institute (MPI), un centre de recherche de Washington.

L’impact de la pandémie s’est fait sentir dans chaque foyer.

16% des ménages hispaniques n’avaient «parfois» ou «souvent» pas assez à manger en septembre, selon une étude MPI basée sur les données du recensement. Le chiffre est plus du double des 7% de ménages blancs non hispaniques qui ont connu la même situation.

C’est le cas de la guatémaltèque Doris Vásquez, seule soutenant ses trois enfants. Afin de ne pas avoir faim, elle fait la queue à cinq heures du matin et reçoit une boîte gratuite de nourriture livrée par une organisation communautaire à Homestead, au sud de Miami.

La femme de 37 ans, qui est en procédure d’asile, a perdu son emploi parce que la pépinière où elle réparait des plantes depuis quatre ans a fermé en raison de la pandémie. Elle est restée à la maison pour s’occuper de ses enfants parce que les cours en face à face ont été suspendus, puis elle est tombée malade avec le COVID-19. Il lui a fallu environ six mois avant de trouver du travail dans une autre crèche, qui a également fermé ses portes. Maintenant, elle cuisine du riz au lait et des tamales et les vend dans la rue le week-end, mais l’argent ne suffit pas.

À Miami, le restaurant où Claudia a travaillé pendant quatre ans comme aide de cuisine a fermé au début de la pandémie et le Nicaraguayen a manqué de 500 dollars par semaine avec lesquels elle a soutenu ses quatre enfants. Il a dû puiser dans ses économies pour payer le loyer, la nourriture, l’électricité et l’eau, mais elles se sont également épuisées.

Après neuf mois sans travail, il en a finalement trouvé un, deux fois par semaine, dans la cuisine d’un autre restaurant. Le revenu, cependant, ne suffit pas.

«J’ai très peur», a admis la femme, dont le mari a été expulsé au Nicaragua il y a six ans. “Je demande seulement au Seigneur de ne pas tomber malade parce que, sinon, qui va s’occuper de mes enfants?”

Les perspectives pour 2021 sont incertaines.

«Ce qui pourrait le plus aider les Hispaniques serait ce qui aiderait n’importe quel autre travailleur», a déclaré Daniel Costa, un expert des questions de travail à l’Institut de politique économique, faisant référence à l’approbation d’une loi qui fournit une aide économique et octroie des permis de travail aux immigrants. qui exécutent des tâches essentielles.

La Californie et plusieurs villes comme New York ont ​​déboursé des fonds destinés aux immigrants sans statut d’immigration. Mais selon les groupes d’aide et les militants, ils n’étaient pas suffisants et il est nécessaire de répéter ces initiatives.

On s’attend à ce que le président élu Joe Biden tienne sa promesse de suspendre temporairement les expulsions et de mettre en œuvre un système qui donne la priorité aux rapatriements d’immigrants qui ont commis des crimes, similaire à celui qui était en vigueur au cours des dernières années de la présidence de Barack Obama.

“Cela donnerait au moins un certain soulagement aux travailleurs sans autorisation légale”, a déclaré Costa.