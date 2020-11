COVID-19 :

Les autorités de Hong Kong ont mis en garde ce lundi contre la “Détérioration rapide” de la situation épidémique dans la Région administrative spéciale chinoise le nombre quotidien de cas est proche de la centaine.

Les autorités sanitaires, qui ont mis en garde contre une augmentation des cas asymptomatiques, ont mis en garde contre une augmentation des “chaînes d’entraînement silencieuses”. Depuis dimanche, 73 cas se sont ajoutés, le nombre le plus élevé des trois derniers mois.

Hong Kong a largement réussi à éviter la menace du coronavirus pour le moment, selon les rapports du South China Morning Post.

Beaucoup des derniers cas signalés sont liés à des boîtes de nuit, c’est pourquoi le test GoHOna pour Covid-19. La région a enregistré 5 702 cas de coronavirus et 108 décès depuis le début de la pandémie en mars dernier.

Optimisme de l’OMS

Cette réalité du territoire chinois contraste avec l’optimisme ce que l’OMS a montré ce lundi. Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a assuré ce lundi que vous voyez “la lumière au bout du tunnel” grâce aux résultats obtenus dans les essais avec les futurs vaccins contre Covid-19.

Ce lundi AstraZeneca a rapporté dans une déclaration que le vaccin (AZD1222) développé avec l’Université d’Oxford a montré un 70% d’efficacité contre Covid-19. Cette annonce s’ajoute à celle faite par la société Moderna et la société pharmaceutique Pfizer, qui ont veillé à ce que le vaccin qu’ils développent ait une efficacité de plus de 90%.

«Avec les dernières nouvelles positives des essais de vaccins, la lumière au bout de ce long et sombre tunnel devient plus brillante. Maintenant, il y a un réel espoir que les vaccins, en combinaison avec d’autres mesures de santé publique éprouvées, contribuera à mettre fin à la pandémie », a déclaré Tedros.

En ce sens, le chef de l’organe des Nations Unies a rappelé que dans l’histoire «aucun vaccin» ne s’est développé si rapidement, bien qu’il ait souligné la nécessité de l’urgence avec laquelle les différents vaccins sont également mis au point. vous devez avoir quand il s’agit de les distribuer de manière «équitable».

«Chaque gouvernement veut à juste titre faire tout son possible pour protéger sa population. Mais maintenant, il y a un risque réel que les plus pauvres et les plus vulnérables soient piétinés dans la ruée vers les vaccins », a prévenu le Directeur général de l’OMS, après avoir rappelé le lancement, en avril dernier, du ‘ACT-Accelerator’.

De la même manière, le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Soumya Swaminathan, qui a souligné l’importance d’avoir plusieurs candidats différents aux vaccins qui peuvent être utilisés pour combattre le Covid-19.