COVID-19 :

Les habitants de Los Angeles se sont réveillés ce Noël avec la nouvelle d’une crise hospitalière en raison de l’escalade sans précédent des infections au SRAS-CoV-2

Hôpitaux du comté Les anges sont à court de «niveaux dangereusement bas de réservoirs d’oxygène» et d’autres fournitures pour lutter contre la pandémie de coronavirus, et les les patients ils commencent déjà à attendre dans le ambulances avant d’être admis dans des centres de soins qualifiés, a rapporté le Los Angeles Times.

Résidents de Les anges s’est réveillé ce Noël à la nouvelle d’une crise hospitalière due à l’escalade sans précédent des infections SRAS-CoV-2, qui maintient la capacité des unités de soins intensifs à 0%.

«Les hôpitaux du comté de Les anges ils manquent dangereusement de leur approvisionnement en oxygène », a déclaré au journal une personne proche du dossier.

Les patients attendraient jusqu’à huit heures en ambulances avant de pouvoir entrer dans la salle d’urgence, ajoute-t-il.

Ce jeudi, le comté de Les anges, la plus peuplée des États-Unis et le foyer actuel de la pandémie dans le pays, a enregistré 148 décès dus à COVID-19[feminine en une seule journée, le plus depuis le début de l’urgence sanitaire.

De ce nombre, 51 des décédé ils avaient plus de 80 ans; 45 des victimes avaient entre 65 et 79 ans; 28 entre 50 et 64 ans; 11 personnes entre 30 et 49 ans; et un autre décès de moins de 30 ans, a souligné Département de la santé de Los Angeles c’est une déclaration.

Juste ce mercredi, la région a battu le record de décès avec 145 décès liés à la contagion. Le nombre de morts accumulés pour cette cause a atteint 9 299 personnes.

Les anges enregistre 677 mille 299 cas positifs au total, tandis que l’état de Californie ce jeudi a dépassé les deux millions de cas.

Face à l’escalade, le chef du département de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles Les angesSharon Balter a demandé aux fournisseurs de soins de santé de parler aux patients ayant des problèmes médicaux continus pour savoir quand il était approprié de se rendre aux urgences ou d’appeler le 911, et de le faire uniquement lorsqu’il s’agissait d’une véritable urgence.

Il a également encouragé congé des patients hospitalisés qui peut être traité à la maison pour créer autant d’espace que possible dans les pièces.

Depuis la veille de Noël Les autorités sanitaires ont encouragé les résidents à éviter les célébrations de Noël avec des personnes avec lesquelles ils ne partagez pas de maison et évitez les services religieux à l’intérieur des églises.

Avec des informations d’.