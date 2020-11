COVID-19 :

L’Équateur célébrera ce lundi 2 novembre, le jour des morts. Des vacances vécues différemment en raison de la pandémie de coronavirus. L’objectif du gouvernement est d’arrêter l’expansion du coronavirus dans le pays et les données montrent que les contagions sont en train de cesser.

L’Association des banques privées a publié le calendrier pendant les vacances afin de attendre aux clients. L’attention sera à travers la fenêtre et dans les bureaux avec des heures retardées. La population a également été informée que les services bancaires aux guichets automatiques seront activés, ceux des magasins et pharmacies et ceux utilisés via Internet ou mobile.

Heures de banque en Equateur

L’Association des banques privées recommande à la population d’utiliser les canaux numériques, car ils sont activés 24 heures sur 24. Si vous vous rendez dans une succursale, vous devrez porter un masque, un gel désinfectant et respecter la distance sociale de 2 mètres.

le Banque Pichincha Il aura lieu entre 9h00 et 14h00 dans les succursales ouvertes. le Banque Guayaquil Il sera ouvert de 10h00 à 14h00 dans les bureaux suivants: bancoguayaquil.com. le Banque bolivarienne Il aura les mêmes horaires que la banque Pichincha à Alborada, Ceibos, Samborondón, Urdesa et San Eduardo. Et de 10h00 à 15h00, à El Dorado (autobanco), Mall del Sol, Mall del Sur, Policentroo, Riocetro Los Ceibos, Riocentro Sur, San Marino, Paseo Shopping de Durán. le Banque Produbanco Il sera présent de 10h00 à 16h00, du lundi au vendredi. Pendant ce temps, le samedi de 10h00 à 14h00 le Banque du Pacifique Il sera opérationnel via les guichets automatiques.

De plus, cette semaine, la mesure de restriction des véhicules «Aujourd’hui circule» sera appliquée de 6h00 à 20h00. À la fin de ces heures, la liberté de mouvement sera assurée mais pendant le week-end, vous ne pourrez pas utiliser la voiture privée, sauf pour faire des déplacements d’urgence ou aller au travail.