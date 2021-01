COVID-19 :

Le Venezuela a commencé l’année 2021 avec la possibilité de revenir en quarantaine radicale en raison d’une éventuelle deuxième vague de cas de coronavirus. L’année 2020 a mis fin à une journée de flexibilité de plus de 30 jours. Les centres commerciaux reprennent leur activité professionnelle avec l’obligation de se conformer aux mesures d’hygiène établies par le gouvernement de Nicolás Maduro, telles que l’utilisation d’un masque.

Heures d’ouverture des supermarchés au Venezuela

Il Le syndicat et les supermarchés ont décrété un horaire de 7h00 à 20h00. bien que ce calendrier puisse varier si la quarantaine radicale est mise en œuvre dans les prochains jours, en attendant, l’attention du public sera portée à ce moment-là et dans le respect de toutes les réglementations de biosécurité.

Les week-ends et jours fériés, les heures d’ouverture du supermarché seront de 8h30 à 21h30.. “Chaque chaîne gère des horaires différents, dans une bande qui a commencé à 7h00 du matin et pourrait être prolongée dans certains cas jusqu’à 24 heures et même autoriser des formats de 24 heures”, a rapporté le pouvoir exécutif national du Venezuela.

Supermarchés comme Vergel, Pikan Pay, El Patio, PDVAl, De Candido, Garzón Hypermarchés, Central Madeirense, CADA, Plaza’s et Unicasa Ils resteront ouverts bien qu’ils soient obligés de prendre la température de tous les clients avant d’entrer dans l’établissement et, également, ils devront se souvenir de l’utilisation de masques faciaux entre le personnel et les clients.