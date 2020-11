COVID-19 :

Le Venezuela a lancé ce lundi 2 novembre la méthode 7 + 7 qui consiste à travailler en personne du lundi au dimanche puis à travailler à domicile pendant une semaine en raison d’une quarantaine radicale. L’objectif du gouvernement est d’arrêter l’expansion du coronavirus dans le pays et les données montrent qu’il est en cours de réalisation. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 312 points positifs.

Les horaires des banques ont été ajustés à partir d’aujourd’hui avec le jour de détente pour pouvoir servir les clients de 09h00 à 13h00. Le service client se fera en fonction du dernier numéro de la carte d’identité. Le personnel de la banque et les clients doivent se conformer aux mesures sanitaires telles que l’utilisation d’un masque et même prendre la température lors de l’entrée dans les locaux.

Heures de banque au Venezuela

Pendant la semaine du 3 au 8 novembre, les banques s’occuperont des certificats se terminant par 0, 1, 2, 3 et 4, les lundis et mardis. Les mercredis et jeudis, les arrivées les 5, 6, 7, 8 et 9 le feront. Le gouvernement a également stipulé les jours d’ouverture des banques, comme suit:

le Lundi et mercredi les banques suivantes ouvriront: Banco de Venezuela; Banesco; La banque d’amis; BancoActiva; Bancrecer; Banque agricole; Banque des forces armées; Banplus; Provincial; Fonds commun; BOD; Du Sud; Banavih; Banque internationale de développement; Banque du commerce extérieur et Institut municipal de crédit.

le Mardi et jeudi, ils: Banque au trésor; Banque extérieure; Banque du bicentenaire; 100% Banque; Ma banque; Banque Caroní; Commerce; Banque nationale de crédit; Banque des Caraïbes; Banque d’exportation et de commerce; Banco de la Gente Emprendedora et City Bank.