COVID-19 :

Cette année sera un Réveillon du Nouvel An particulièrement rare, en raison des mesures prises pour contenir les infections à coronavirus. Le couvre-feu et d’autres séries de spectacles ont changé ce jour, dans lequel ils sont traditionnellement dus bons dîners avec des foules de gens. Concernant la mobilité, les deux Le métro de Madrid et la société municipale de transport (EMT) ont décidé de modifier leurs horaires.

Le métro de Madrid

Services de métro ils ne subissent pas de changements par rapport aux derniers jours fériés (jusqu’à 1h30), bien que pour le Station Sol (banlieue et métro), ce 31 décembre fermera à 21h00. dans l’après-midi sur indication de la délégation gouvernementale, pour éviter les foules dans les heures précédant le carillon.

🚇⏲ RAPPELEZ-VOUS! Le 31 décembre, le jour de la Saint-Sylvestre, le service a les heures habituelles jusqu’à 1h30 du matin et fonctionnera à partir de 7h00 le 1er janvier. 🔊 Aujourd’hui et demain, jeudi, Sol sera fermé à partir de 21h00. Les trains ne s’arrêteront pas à cette gare. #HappyYear pic.twitter.com/od7rzP7IyN – Metro de Madrid (@metro_madrid) 30 décembre 2020

En renfort, la banlieue a augmenté le nombre de trains disponibles dans le lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Pour le jour de l’an, le métro de Madrid ouvrira les stations à 7h00 du matin et fermera aux heures normales.

EMT

La société de transport municipal a annoncé il y a quelques jours ses plans pour le dernier jour de l’année. Ainsi, aujourd’hui, le Les services de jour se terminent entre 21h30 et 21h45, en fonction de la ligne de départ et du cap. Les exceptions sont les lignes 002, H1, 33, 110, 165, 166 et services spéciaux, qui se terminent plus tôt.

Pour leur part, les hiboux commencent leur service à 22 h 30 le 31 décembre sur tout le réseau et fonctionnera jusqu’à 7 h 00. La ligne N28 est l’exception, car elle effectuera son premier voyage depuis Moncloa à 23h00.

Au 1er janvier, toutes les lignes EMT commenceront à fonctionner entre 7h15 et 8h00, sauf pour les lignes spéciales vers les cimetières en plus de la ligne 33. Pendant ce temps, la ligne vers le L’aéroport effectue son dernier voyage ce soir à 21h30 depuis le T4 et à 21h45 depuis l’échangeur Atocha. Le service de nuit commence à 22h30 et se termine à 7h00 à Cibeles.

Enfin, les horaires de certains échangeurs sont également modifiés. Dans le de Plaza Elíptica, l’anticipation de la fermeture n’affecte pas les derniers départs de bus. Il affectera le 1er janvier, puisque ses portes ouvriront à 8h00, donc les départs du la ligne 155 avant cette heure sera faite de l’étranger.