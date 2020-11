COVID-19 :

Depuis l’éclosion de la pandémie de coronavirus, de plus en plus de célébrités ont annoncé publiquement avoir contracté la maladie. Beaucoup d’entre eux ont également été encouragés à parler en profondeur de leur expérience lors de l’infection, partageant avec leurs adeptes les symptômes subis et les séquelles après leur guérison.

Hugh Grant a été la dernière grande célébrité hollywoodienne à donner son témoignage personnel sur COVID-19, et sans aucun doute, il a été l’un des plus originaux lorsqu’il s’agit de parler de ses effets. Lors d’une interview virtuelle sur The Late Show avec Stephen Colbert pour promouvoir sa nouvelle série avec Nicole Kidman, ‘The Undoing’, L’interprète de 60 ans a reconnu qu’en février du mois dernier, lui et sa femme, Anna Elisabet Eberstein, avaient présenté une série de symptômes qui correspondaient au diagnostic du coronavirus.

CLEMENS BILAN .

Ensuite, l’acteur n’a fait aucun test, mais il y a à peine un mois, le test d’anticorps a été effectué, confirmant ainsi que la maladie était passée. Montrant son célèbre sens de l’humour, Grant a déclaré: «Nous avons les anticorps. Je suis assez fier d’eux. “

Les Britanniques n’ont pas hésité à plaisanter en expliquant ce qu’il ressentait lorsqu’il était infecté. «J’avais une transpiration terrible, c’était comme un poncho de sueur. Embarrassant, vraiment. Puis mes yeux se sont alourdis comme s’ils étaient trois fois plus gros et j’avais l’impression qu’un homme énorme était assis sur ma poitrine.. Et poussant la blague encore plus loin, l’acteur a affirmé que cet «homme énorme» métaphorique était comme «Harvey Weinstein».

CBS

Cependant, il semble que c’est la perte d’odeur qui a le plus dérangé l’interprète, qui a raconté qu’un jour, marchant dans la rue, il s’est rendu compte qu’il était incapable de sentir quoi que ce soit. «J’ai commencé à paniquer car à ce moment-là, les gens commençaient à parler de cela comme d’un symptôme. J’ai commencé à renifler des fleurs, rien. Je suis de plus en plus désespéré “, expliqua-t-il, avant de revenir à la charge avec plus de blagues: “J’ai commencé à renifler les poubelles et puis j’ai voulu sentir les aisselles des étrangers, parce que vous ne sentez rien. Finalement, je suis rentré chez moi et J’ai vaporisé le parfum Chanel Number 5 de ma femme directement sur mon visage. Je ne sentais toujours rien mais j’étais à moitié aveugle. “