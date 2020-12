COVID-19 :

Le COVID-19 s’est propagé de manière incontrôlable dans le monde, causant plus d’un million et demi de morts. Cependant, il y a encore des recoins que le virus n’a pas pu atteindre, comme le montre la carte préparée par l’Université de John Hopkins explique l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La plupart des territoires sans infections ni décès enregistrés sont îles et archipels. Parmi eux, nous pouvons trouver certains tels que République des Palaos et les États fédérés de Micronésie.

D’autres pays qui n’ont pas subi les ravages du coronavirus sont Nauru, Kiribati, Tuvalu, Samoa, Tonga ou Corée du Nord, comme l’a souligné l’OMS. Par conséquent, et depuis que le premier cas a été enregistré dans la ville chinoise de Wuhan en novembre 2019, seul huit pays indemnes de coronavirus. Les derniers à quitter cette liste privilégiée ont été les Iles Marshall, la îles Salomon et Vanuatu, où ils ont été enregistrés 4, 17 et 1 cas au cours des derniers mois, respectivement.

Deuxième vague dévastatrice en Europe

Au total, la pandémie a causé 75 millions d’infections et 1,6 million de décès partout dans le monde, selon la carte de l’Université John Hopkins. Pendant une grande partie de cette crise, le pays le plus durement touché a été États Unis, où ils ont été enregistrés 17 millions d’infections et plus de 310000 décès depuis janvier. Suis-le Inde et Brésil, où ils ont été confirmés dix-sept millions d’infections depuis le début de la pandémie, respectivement. Parmi les pays les plus touchés par la crise du COVID-19, on peut aussi la Russie, avec 2,7 millions de cas cumulés, France (2 499 529) et Royaume-Uni (1 982 847). Ceux-ci sont suivis par d’autres comme dinde (1 982 090), Italie (1 921 778), Espagne (1.797.236) et Argentine qui, avec 1 531 374 infections, se classe au dixième rang.

Ces données sont dues, en partie, à l’énorme force avec laquelle le deuxième vague, car les États-Unis continuent d’enregistrer plus de 250 000 cas et 3 000 décès chaque jour. Cependant, s’il y a un territoire avec lequel le COVID-19 est particulièrement cruel dans cette deuxième vague, c’est bien l’Europe, où il est devenu plus meurtrier que dans la première. Au cours des derniers jours, des pays comme Allemagne, France ou Italie ont vu le nombre de décès dus au coronavirus doubler par rapport à la veille. En fait, mercredi, l’Allemagne a enregistré 952 décès, le bilan quotidien le plus élevé depuis décembre dernier.