. – En une semaine, huit religieuses qui vivaient à Notre Dame de Elm Grove dans le Wisconsin sont mortes du COVID-19. Tous, à leur manière, étaient des mentors dans la communauté.

Les soeurs de l’école Notre Dame ont confirmé les décès à l’affilié de CNN, WTMJ, ajoutant que les sœurs étaient décédées des complications causées par le virus.

“Chacune de nos sœurs est vraiment importante”, a déclaré à la chaîne de presse Sœur Debra Sciano, responsable provinciale des écoles des sœurs de la province du Pacifique central de Notre-Dame. “Pas seulement pour nous, mais nous avons l’impression qu’ils ont touché des milliers de vies que nous ne réaliserons jamais.”

La communauté a d’abord été établie comme orphelinat, mais est devenue plus tard un foyer pour les sœurs âgées et infirmes, selon le site Web des School Sisters of Notre Dame.

Les décès surviennent plusieurs mois après la mort de six religieuses du COVID-19 au couvent Notre-Dame des Anges à Greenfield, qui sert des religieuses retraitées des School Sisters de San Francisco et des School Sisters of Notre Dame.

La congrégation a déclaré avoir confirmé des cas parmi les religieuses vivant dans l’établissement, mais n’a pas révélé le nombre d’infections, selon l’affilié.

Il a ajouté que les sœurs avaient suivi les directives du CDC, notamment le port de masques, la distanciation physique et le lavage régulier des mains, a rapporté la station.

“Nous faisons extrêmement attention à apporter leurs repas dans les chambres et ils ne peuvent pas se rassembler”, a déclaré Sciano à l’affilié. “Plus de tests deux fois par semaine pour détecter le virus.”

Parmi les religieuses décédées du virus se trouvait Sœur Rose Feess, connue pour sa «capacité à enseigner, en particulier son attention à la grammaire et à l’écriture, sa foi, son esprit vif et son amour des chats», écrivait Notre School. Dame de Milwaukee dans un message Facebook.

Une autre, sœur Lillia Langreck, avait été “fortement impliquée dans les efforts pour la justice sociale et raciale” au cours des 60 dernières années, selon l’affilié, y compris les marches de Milwaukee pour des maisons seulement et des transports intégrés.

Artemis Moshtaghian de CNN a contribué à ce rapport.