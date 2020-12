COVID-19 :

Il Lien de développement humain C’est une aide économique qui va de 50 $ à 150 $. Le ministère de l’Inclusion économique et sociale (MIES) de l’Équateur est l’entité chargée d’étudier chaque cas avant de procéder à l’octroi de la subvention. L’aide a déjà été distribuée auparavant en raison de la pandémie de coronavirus. Les travailleurs et les familles les plus touchés par la crise économique sont les premiers à recevoir le montant.

Il Le gouvernement de l’Équateur aidera 500 000 nouveaux bénéficiaires du chèque de développement humain jusqu’en avril 2021. Les familles avec enfants de 1 à 3 ans obtiendront également un chèque pour acheter de la nourriture d’une valeur de 240 $.

Comment savoir si je suis bénéficiaire

Les parties intéressées doivent entrer sur le site officiel du ministère de l’Inclusion économique et sociale et saisir le numéro de la carte d’identité. Le système vous demandera un code de sécurité en chiffres et en lettres, après avoir rempli le code, vous devez cliquer sur le bouton «consulter». Par la suite, le Web vous informera s’il est bénéficiaire et vous montrera vos données.

Si le système vous indique que vous n’êtes pas bénéficiaire du bon de développement humain, il vous en informera par le message suivant: “Vous n’êtes pas bénéficiaire du bon.”