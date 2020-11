COVID-19 :

La société anglo-espagnole IAG a présenté ses résultats la semaine dernière dans lesquels il a annoncé des pertes de 5 567 millions d’euros jusqu’en septembre, alourdies par l’impact de la pandémie de covid-19. En outre, la compagnie aérienne a avancé que, compte tenu de la grande incertitude qui existe sur le marché pour les prochains mois, elle prévoit que la capacité du quatrième trimestre de ce 2020 ne dépasse pas 30% par rapport à 2019 dernier.

De cette manière, IAG rejoint d’autres compagnies aériennes qui ont déjà communiqué que ils réduiront leurs prévisions de vol pour la campagne automne-hiver compte tenu de l’augmentation des infections dans toute l’Europe et de la limitation de l’établissement de prévisions fiables pour les prochains mois. En août dernier, l’entreprise avait déjà annoncé qu’elle réduirait son offre à partir de septembre en raison du manque de demande et des restrictions à la mobilité imposées par de nombreux pays.

Ces prévisions se sont aggravées ces dernières semaines, la situation devenant de plus en plus critique dans la zone euro. IAG note que l’horaire de vol du troisième trimestre «augmenté par rapport au deuxième trimestre, en partie en raison de la demande de loisirs pendant l’été, mais qu’il continue d’être affecté négativement par les restrictions gouvernementales volatiles et l’exigence de quarantaines.

Et c’est que malgré le fait que le troisième trimestre coïncide avec la saison estivale, traditionnellement caractérisée par l’augmentation de la demande et du nombre de vols, la pandémie de coronavirus a porté un coup soudain au secteur du tourisme. Donc, les capacités exploitées au troisième trimestre ont diminué de 78,6% par rapport à 2019 et pour l’ensemble des neuf premiers mois de l’année, il a diminué de 64,3% en termes interannuels. La réalité est que les compagnies aériennes voient de plus en plus difficile et lointaine, la possibilité de retracer certaines données peu flatteuses.

Achat d’Air Europa

D’autre part, un autre aspect qui sera affecté par la pandémie est la achat d’Air Europa par Iberia. Le PDG d’International Airlines Group (IAG), Luis Gallego, a défendu vendredi dernier que le rachat hypothétique d’Air Europa ne sera pas résolu avant le premier trimestre 2021, car “il faut tout revoir” une fois le sauvetage de la compagnie aérienne Globalia par le fonds SEPI clos. De plus, il a demandé l’aide de l’Exécutif pour pouvoir finaliser l’achat et renforcer le hub de Madrid.

Lors d’une conférence de presse, le haut dirigeant du groupe – composé d’Iberia, British Airways, Aer Lingus, Vueling et Level – a insisté sur le fait que cette opération fait toujours tout le sens stratégique pour renforcer le hub de Madrid (centre de distribution du trafic) et le porter au niveau des Big Four en Europe.

Si l’opération n’est pas clôturée, a souligné Gallego, “une opportunité aura été perdue” pour le hub de Madrid de rivaliser avec les grands Européens, qui sont également soutenus par leurs gouvernements grâce à l’aide à leurs lignes de drapeau. . Le contexte par rapport à il y a un an, quand Iberia a convenu avec Globalia d’acheter Air Europa pour 1 000 millions d’euros, Cela a radicalement changé, a-t-il rappelé.

Maintenant, il a noté, la famille Hidalgo a un Prêt de 140 millions d’euros garanti par l’Institut Officiel du Crédit (ICO), A quoi il faut ajouter les 475 millions d’euros de deniers publics qui seraient injectés par le fonds SEPI pour la reconstruction d’entreprises stratégiques pour éviter la faillite et les 600 millions d’euros de dettes, avec des résultats d’exploitation «très négatifs».