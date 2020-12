COVID-19 :

Milan ne semble pas trop remarquer la perte d’Ibrahimovic. Bonne nouvelle pour Pioli. Mercredi, ils ont remporté un duel important contre la Lazio (3-2) sans encore la présence du Suédois. Ibrahimovic n’a pas joué depuis le 22 novembre dernier, quand il a marqué deux buts contre Naples et est tombé musclé. Le Suédois a offert une interview au Corriere dello Sport. En lui, il se divertit juste assez dans son avenir. “A Milanello (la ville sportive de Milan), je me sens chez moi, mais mon avenir ne se décidera pas seul”, explique-t-il, faisant référence au fait qu’il vit actuellement à Milan loin de sa famille et qu’ils lui manquent.

“Ils me manquent beaucoup, ils sont épuisés parce que je ne suis pas là. Je voudrais rester avec eux. J’ai essayé de rentrer mais Pioli a répondu que j’avais 2 enfants à la maison, mais que Milanello est aussi ma maison et que j’ai 25 enfants ici qui ont besoin de moi aussi”, il est dit. L’un des épisodes qui lui a fait remarquer qu’il est loin de sa famille est le fait qu’il a été infecté par COVID au début du cours. Il a remarqué les symptômes de la maladie dont il est heureusement sorti.

“C’était quelque chose qui m’intriguait, parce que ça a frappé tout le monde. C’est une grande tragédie. Au début j’avais un mal de tête qui n’était pas fort mais ennuyeux et puis j’ai perdu mon goût. J’étais à la maison toute la journée, énervé, je ne pouvais pas sortir . Je ne pouvais pas m’entraîner », Ibrahimovic se sentait la plupart du temps seul et cela l’a conduit à prendre des mesures curieuses. “Il est arrivé un moment où je parlais juste à la maison. J’ai donné des noms aux murs. C’est devenu une chose mentale. Vous vous regardez et imaginez tous les maux à votre sujet, même ceux que vous n’avez pas. ce que vous ressentez et ce que vous pensez ressentir », dit-il. Heureusement, tout s’est bien passé et il a laissé le coronavirus derrière lui.