COVID-19 :

Un laboratoire américain, avec l’aide de centaines de volontaires qui ont fourni la puissance de leurs ordinateurs, a réussi à identifier 70 composants chimiques qui seront testés pour de futurs médicaments contre le coronavirus, des résultats qui fournissent de nouveaux outils à la large communauté scientifique impliquée dans le lutter contre COVID-19.

Plus de 67 000 volontaires du monde entier, pour la plupart des gens ordinaires et des passionnés de science, ont donné la “puissance de calcul” de leurs ordinateurs de bureau et smartphones au projet OpenPandemics, mené par des scientifiques du laboratoire de recherche Scripps, avec basé à San Diego, Californie.

En mai dernier, les chercheurs ont lancé cette initiative en collaboration avec World Community Grid, un effort philanthropique d’IBM qui a réalisé l’énorme puissance de traitement nécessaire pour réaliser des expériences virtuelles.

Grâce à l’aide de bénévoles, le laboratoire a atteint l’équivalent de 70 000 ans de puissance; c’est-à-dire le temps qu’il aurait fallu à un seul processeur pour terminer les 168 millions de tâches qu’il a effectuées depuis mai.

Pendant ce temps, ils ont analysé quelque 80 millions de molécules candidates pour identifier 70 composés chimiques, qui sont désormais programmés pour des tests en laboratoire.

“Les résultats expérimentaux constitueront un excellent point de départ pour le développement d’éventuels médicaments candidats, ce qui nécessitera un grand effort et des investissements financiers”, a déclaré à . Estefano Forli, de Scripps Research et directeur du projet.

Il a ajouté que toutes les données et méthodes développées dans ces expériences seront mises à la disposition d’autres chercheurs du monde universitaire et de l’industrie pharmaceutique “pour développer des dérivés meilleurs et plus efficaces, qui, espérons-le, déboucheront sur un médicament”.

Forli a indiqué qu’il souhaitait même développer une infrastructure logicielle réutilisable qui permettra aux chercheurs du monde entier «d’initier des efforts de réponse rapide contre de futures pandémies».

LE VACCIN ET LES MÉDICAMENTS

“Alors que le COVID-19 continue de balayer le monde, la recherche de traitements possibles devient encore plus urgente”, a déclaré à . Juan Hindo, directeur du World Community Grid, l’autre branche opérationnelle de ce projet.

Dans ce sens, Forli a déclaré que, bien que le développement d’un vaccin en si peu de temps “ait été une réussite notable de la communauté scientifique”, les médicaments constituent “un outil thérapeutique essentiel pour traiter les patients qui n’ont pas encore reçu le vaccin. ou qu’ils ont des maladies graves qui les empêchent de se faire vacciner. “

Le chercheur a souligné que pour que le vaccin soit efficace “il sera nécessaire de produire plusieurs milliards de doses pour assurer une couverture suffisante à la population mondiale”.

Dans le même temps, le stockage et la distribution «posent des défis logistiques importants et pourraient limiter la diffusion du vaccin dans certaines régions».

L’importance des médicaments est liée en même temps au fait que, comme le croit Forli, «les vaccins fournissent une protection large mais pas complète, et il est encore trop tôt pour prévoir si et comment le virus mute.

EFFORT COLLABORATIF MONDIAL

Depuis 2004, et avec le soutien de sa technologie de cloud de données, World Community Grid a soutenu la recherche de traitements plus efficaces contre le cancer, le VIH / sida et les maladies tropicales négligées, parmi plus de trente projets dans lesquels 650 000 personnes et 460 organisations y ont participé.

Hindo a souligné que les chercheurs ont “beaucoup plus de composés virtuels à analyser” et dans ce sens, il est important d’augmenter de manière significative et “aussi rapidement que possible” le nombre de volontaires actuels afin que Scripps Research puisse atteindre ses objectifs de recherche.

La directive a souligné qu’avec les résultats d’OpenPandemics, “les chercheurs prévoient de créer une infrastructure logicielle pour accélérer le processus de recherche de traitements possibles pour d’autres maladies”.

Alors que les données continuent d’être envoyées au World Community Grid, “comme il y a beaucoup plus de composés potentiels qui pourraient être identifiés” grâce au projet, cet effort mondial se poursuivra avec d’autres projets en cours étudiant le cancer, la tuberculose, les régimes de précipitations et microbiome humain.

“Les scientifiques de Scripps Research ont déjà accompli beaucoup de choses, mais pour mener une recherche complète à cette échelle, nous avons besoin de l’aide d’encore plus de bénévoles. Nous invitons tout le monde à se joindre à cet effort”, a-t-il déclaré.