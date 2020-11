COVID-19 :

Iker Jimenez Il était à nouveau le protagoniste des heures de grande écoute à la télévision grâce à un nouveau programme «Horizonte». Signaler COVID ‘. A cette occasion, le présentateur a dédié le programme à tenter de résoudre des inconnues Concernant les conséquences laissées par le coronavirus chez ceux qui en souffrent.

Le premier expert à intervenir a été le directeur de la neurologie à l’hôpital Anderson de Houston, qui a relaté certaines conséquences de la maladie: «Selon les études, environ 20% présentent des symptômes neurologiques, tels que maux de tête, perte d’odorat ou de goût. Ensuite, ils peuvent se développer dans un pourcentage plus faible, autour de 1%, d’autres sévérités telles que l’AVC. Nous ne savons pas grand-chose des malades qui doivent être hospitalisés. “

“Il existe des cas anecdotiques de maladies neurodégénératives. Nous savons d’après les autopsies qu’il y a une invasion rare, mais elle existe. Des dommages inflammatoires et systémiques se produisent, qui peuvent avoir des conséquences à court terme et qu’ils peuvent être temporaires ou chroniques. Ils causent des dommages à la couche de myéline, qui sont liés aux processus neurodégénératifs. On observe qu’il y a une composante de l’inflammation chronique et des dommages aux neurones se produisent par voie inflammatoire », a-t-il déclaré.

Collectif COVID-19

Maria Eugenia Díez, Technicien en soins infirmiers auxiliaires et Technicien senior en anatomie pathologique et cytologie, est le coordinateur du Collectif COVID-19. Il a été infecté le 22 mars et depuis lors, il a développé d’innombrables séquelles qu’il a raconté.

“Je suis infirmière et j’ai 42 ans. J’ai commencé avec douleur thoracique et maux de tête sévères. Je pensais que c’était à cause du masque ou du stress. A la semaine, J’avais une fièvre de 37,7 degrés et je ne pouvais pas sortir du lit. Ils ont fait une plaque et je n’ai pas eu de pneumonie, mais c’était plus. J’allais de plus en plus mal, ma vision était floue et je n’étais pas conforme au protocole. Dire PCR positive jusqu’à 26 jours, mais je le trouvais toujours fatal et de nouveaux symptômes sont apparus. Vous remarquez que vous n’en pouvez plus. C’était de pire en pire, je ne récupérais pas même après les 14 jours recommandés. Je ne me sentais pas bien et personne ne peut vous dire si vous allez partir ou non », a déclaré Maria Eugenia.

“Ils attribuent presque toujours cela au stress, mais je ne pense pas que ce soit le problème principal. Maintenant je suis incorporé, j’alterne bas et je ressens beaucoup de fatigue. Ça dépend du jour, J’ai des symptômes qui vont et viennent. Nous l’appelons des montagnes russes. Nous distinguons les séquelles et les symptômes persistants. Je J’ai perdu la capacité de mémoire et j’étais très actif, mais maintenant je ne peux pas lire un livre, parce que je ne peux pas l’assimiler. Je confond les mots et les objets. Le problème neurologique est celui qui me préoccupe le plus “a ajouté la santé.

Sanctuaire biologique

Tomás Segura, directeur de l’unité AVC du service de neurologie de l’hôpital d’Albacete, a expliqué comment l’agent pathogène affecte le cerveau: “La fermeture du cerveau est hermétique. Il vous protège des toxines, des médicaments et c’est pourquoi il est si difficile de traiter les infections. Cet avantage, qui en fait un sanctuaire biologique, a été brisé dans COVID.

Cesar Carballo, Adjoint aux urgences de l’hôpital Ramón y Cajal, a précisé que “l’un des plus importants dyspnée ou sensation d’essoufflement chez certains patients après avoir été libéré “.

Ainsi, selon les experts, séquelles neurologiques peut contribuer à un réduction de la force musculaire et encore déficit de la fonction cardiaque. Pour Segura, «la base de tout est que la zone là où les sensations sont intégrées, ça ne marche pas bien. “

Certains effets

Les principaux effets du SRAS-CoV-2 dans le corps, ils vont de la fatigue à problèmes cardiaques, neurologiques ou pulmonaires. Certaines complications peuvent être causées par une rupture de la barrière hémato-encéphalique due à une tempête de cytokines.

Plusieurs enquêtes ont également révélé que la majorité des patients présentant des séquelles neurologiques sont des femmes de moins de 60 ans qui n’ont pas été hospitalisés pendant la pandémie. Comme l’a commenté Segura, “lCOVID-19 porte une grande variété de symptômes qui peuvent changer avec le temps et affecter n’importe quel système corporel. “