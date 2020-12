COVID-19 :

López-Gatell a confirmé que les animaux ne souffraient pas de dommages graves du COVID-19 et que cela ne représentait aucun problème de santé significatif

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a déclaré que les animaux domestiques sont peu susceptibles de transmettre le COVID-19 aux humains.

Compte tenu du rapport de quatre chiens qui ont été testés positifs pour la maladie au Mexique, le responsable a précisé que les animaux de compagnie et d’autres espèces animales sont des porteurs accidentels de ces virus.

“Il est probable qu’un être humain ait infecté les animaux”, a-t-il déclaré.

Il a assuré que les animaux ne subissez pas de dommages graves et que ceci ne représente aucun problème important pour la santé.

Quatre chiens ils ont été testés positifs pour COVID-19[feminine au Mexique ces derniers mois, a rapporté le Secrétariat de l’agriculture et du développement rural, qui a cependant rappelé que les animaux ne présentent aucun risque de propagation du virus.

La Commission États-Unis-Mexique pour la prévention de la fièvre aphteuse et d’autres maladies exotiques des animaux (CPA), dépendante du National Service of Health and Food Safety (Senasica), a expliqué que les chiens étaient soumis à tests moléculaires PCR et ils sont hors de danger.

Il a souligné que, selon les protocoles de l’organisation agricole, les animaux positifs seront analysés avec tests sérologiques, une fois qu’ils sont standardisés afin d’identifier la génération d’anticorps contre le pathogène.

Avec des informations de López-Dóriga Digital