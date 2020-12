COVID-19 :

Avec la découverte de la nouvelle souche de coronavirus émergé au Royaume-Uni, l’une des leçons à tirer est que le virus est imprévisible et en constante évolution. Pour lui, les experts soutiennent qu’il ne faut jamais faire confiance. C’est le cas de Rafael Delgado, chef du service d’immunologie de l’hôpital 12 de Octubre de Madrid, qui pointe dans cette direction d’alerte continue.

“Les mutations sont constantes et soumises à une pression de sélection. Il est possible que, comme il y a plus de personnes immunisées, logiquement certaines variantes soient sélectionnées qui peuvent échapper aux anticorps induits par ces vaccins. et c’est quelque chose auquel nous devrons prêter beaucoup d’attention », répond l’expert dans un entretien avec Antena 3 Noticias.

Et il ajoute qu’il y a des cas d’autres maladies dans lesquelles cela se produit: «Certains vaccins, comme le vaccin contre la grippe, doivent être modifiés chaque année. Si cela doit arriver avec le vaccin contre le coronavirus, c’est quelque chose que nous ne savons toujours pas.

Tranquillité d’esprit avec la nouvelle variété

Alors que Delgado préfère se méfier des nouvelles mutations qui pourraient émerger, avec lequel il a été détecté au Royaume-Uni, il est clair qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. «C’est une variante apparue en novembre dans le sud de l’Angleterre et depuis a eu une expansion très frappante et il existe des données qui suggèrent qu’il pourrait être plus facilement transmissible“, Explique.

Cependant, il appelle à la tranquillité: «Il y a une alerte et un suivi qui doit être fait très spécial, car il peut avoir cette fonctionnalité. Elle n’a pas de gravité ni de problème majeur pour le diagnostic et tout indique que les vaccins actuellement disponibles auraient une couverture efficace contre cette variante ».

Ça oui, étant donné l’interdiction massive qui a eu lieu dans de nombreux pays du monde concernant les vols venant du Royaume-Uni ou d’Afrique du Sud, l’immunologiste estime que nous devons agir en premier. «Ce qui est utile, c’est d’abord de détecter toutes les personnes infectées et d’empêcher les personnes infectées de voyager, quelle que soit leur nationalité. Les mesures pour contenir l’éventuelle transmission de cette nouvelle variante sont les mêmes que pour les variantes «traditionnelles» auxquelles nous avons été exposés ces derniers mois », estime-t-il.

Pourquoi des mutations se produisent-elles?

Face à cette question, Rafael Delgado assure que «Avec les virus, nous voyons l’évolution en temps réel, car ils sont en constante mutation. Des millions de particules sont produites chaque jour chez une personne infectée et chacune de ces particules peut avoir une mutation ».

«Cela se produit continuellement et il y a des situations, comme dans cette variante, dans laquelle un nombre relativement élevé de mutations s’est accumulé et c’est ce qui a déclenché l’alerte. Cependant, les mutations font partie de la biologie de tous les virus, comme la grippe ou le VIH », conclut-il à propos de la question.