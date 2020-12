COVID-19 :

Les les chauves-souris qui habitent les régions du sud et du sud-ouest de la Chine héberger d’autres types de coronavirus qui pourraient être transmis à l’homme, comme cela s’est produit avec le virus SRAS-CoV-2, qui a créé une grave pandémie mondiale. Ceci est l’avertissement que vous avez émis Shi Zhengli, virologue à l’Institut de virologie de Wuhan, lors d’un séminaire en ligne organisé par l’Académie nationale de médecine et l’Académie vétérinaire française.

L’expert suggère également que ces virus, y compris des parents proches de celui qui a causé le COVID-19, sont probablement circulant dans la nature au-delà de la Chine, pour lequel il propose d’étendre les études à d’autres pays: «Nous ne devons pas seulement les rechercher en Chine, mais aussi Pays d’Asie du Sud». Au lieu de cela, le professeur David Robertson, qui étudie les virus à l’Université de Glasgow, a déclaré les enquêtes devraient rester concentrées sur la Chine. “Nous sommes à peu près sûrs que les pangolins ont contracté leur virus, vraisemblablement des chauves-souris fer à cheval, après avoir été importés en Chine”, a-t-il déclaré au Guardian.

Se défend contre les accusations

Découvrir l’origine du coronavirus est devenu un guerre entre la Chine et les États-Unis, plein de accusations dans les deux sens. En réalité, Le laboratoire de Shi a été directement accusé d’être à l’origine d’une fuite virale accidentelle au début de l’année. Cependant, aucune preuve corroborez cette accusation et Shi l’a fermement démentie.

En ce qui concerne la façon dont le virus a atteint les gens, on pense actuellement que c’était par les chauves-souris. Mais l’expert considère qu’il est plus probable que le virus ait été transmis à un autre animal ayant servi de Hôte intermédiaire avant d’atteindre les humains. Reconnaissez que cet animal non identifié, mais met en évidence la théorie selon laquelle aurait pu être le pangolin. Si tel est le cas, le virologue suggère que le saut de chauve-souris en pangolin s’est produit hors de Chine, car tous les pangolins arrivant en Chine sont introduits en contrebande en provenance d’autres pays asiatiques, y compris Inde.

Le coronavirus est parmi les chauves-souris depuis des décennies

D’un autre côté, Shi avoue que on ne sait pas non plus depuis combien de temps le coronavirus circule entre l’animal suspecté de transmission, ou entre les humains eux-mêmes, avant d’être détecté en décembre 2019. Il aurait pu être dans l’un ou l’autre «pendant beaucoup de temps“, Il dit.

Le professeur Edward Holmes, virologue à l’Université de Sydney, est d’accord avec Shi sur cette déclaration: “Il est parfaitement possible que l’événement initial de transmission interspécifique ne se soit pas produit dans ou autour de Wuhan.”. “Cela ne s’est peut-être même pas produit dans la province du Hubei, bien qu’il y ait évidemment beaucoup d’animaux possibles à tester pour résoudre ce problème”, ajoute-t-il.

UNE analyse généalogique menée par une équipe internationale de chercheurs a également révélé il y a quelques mois que le nouveau coronavirus n’a pas été détecté chez les chauves-souris depuis 70-40 ans. «Cela se voit clairement dans nos analyses. Pendant ce temps, plus de lignées peuvent avoir été différenciées avec les bons traits pour infecter les humains. Cette longue période de divergence suggère qu’il existe des lignées virales chez les chauves-souris à potentiel zoonotique qui n’ont pas été échantillonnées », précisent les chercheurs de l’étude, publiée dans la revue Nature Microbiology.

Que les virus ont survécu si longtemps sans être détectés “démontre l’ampleur et la nature des problèmes posés par la transmission zoonotique à l’homme. Il peut y avoir de nombreux virus non détectés capables d’infecter des personnes résidant dans des animaux hôtes », a déclaré Mark Pagel, professeur à l’Université de Reading, à BBC News. Par conséquent, les experts soulignent la nécessité d’avoir un système de surveillance des maladies humaines en temps réell qui peut identifier et classer «rapidement» les agents pathogènes.