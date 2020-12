COVID-19 :

Première vaccination dans l’État de New York 5:20

(CNN Business) –– Voici quelques nouvelles qui donnent à réfléchir: l’Agence internationale de l’énergie a une nouvelle fois abaissé ses prévisions pour 2021. L’agence a déclaré qu’il faudrait des mois pour que les vaccins contre les coronavirus commencent à inverser les dommages causés par la pandémie à l’économie.

Mardi, l’agence a réduit ses prévisions de demande pour l’année prochaine de 170 000 barils par jour, en raison d’achats plus faibles que prévu de carburéacteur et de kérosène.

«L’euphorie compréhensible autour du démarrage des programmes de vaccination explique en partie la hausse des prix, mais il faudra plusieurs mois avant d’atteindre une masse critique de personnes vaccinées et économiquement actives et donc de voir un impact sur la demande de pétrole », a déclaré l’AIE dans son rapport mensuel.

“En attendant, la fin des fêtes de fin d’année arrive bientôt avec le risque d’un autre pic dans les cas de covid-19 et la possibilité d’encore plus de mesures de verrouillage”, a-t-il ajouté.

Les attentes concernant la demande de pétrole sont importantes car elles révèlent des informations sur l’économie en termes généraux. Si les avions restent dans les aéroports et que les gens restent à la maison, ils consomment moins d’énergie. L’AIE, qui surveille les tendances du marché énergétique des pays plus riches, tente de répondre à la même question fondamentale que les investisseurs: à quelle vitesse les vaccins vont-ils aider?

Resserrement des restrictions qui pourraient affecter l’économie

Le dernier: L’image des travailleurs de la santé se faisant vacciner aux États-Unis lundi a été un véritable moment de fête. Dans le même temps, le virus se développe dans les économies clés et oblige les politiciens à imposer de nouveaux verrouillages. Ces mesures pourraient ramener leurs pays en récession.

“Hier a marqué une étape importante aux États-Unis, lorsque les premiers membres du public ont commencé à recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech après son approbation”, ont écrit les analystes de la Deutsche Bank dans une note de recherche. “Cependant, le problème plus large dans le monde était de savoir comment les autorités devaient resserrer encore plus les restrictions étant donné le nombre croissant de cas avant Noël”, ont-ils ajouté.

Détails, détails: New York interdit de manger dans les restaurants pendant au moins deux semaines. Londres fait face à des restrictions plus strictes à partir de mercredi. Là, les bars et pubs seront fermés sauf pour les commandes de plats à emporter. L’Allemagne et les Pays-Bas entrent dans des verrouillages “durs” qui se prolongeront au-delà de Noël, et le gouvernement italien envisage de nouvelles mesures pour lutter contre le virus.

L’Allemagne suspendra ses activités à partir de mercredi en raison de Covid-19 0:59

Que pouvez-vous attendre de l’économie en 2021?

À l’autre bout du monde, le Japon compte désormais le plus grand nombre de patients atteints de covid-19 en soins intensifs depuis le début de la pandémie. La Corée du Sud a enregistré lundi 880 nouveaux cas de coronavirus et le gouvernement envisage d’introduire le plus haut niveau de restrictions sur les coronavirus.

Avec ces tendances, l’AIE prône la prudence et met en garde contre une éventuelle troisième vague.

“Notre hypothèse centrale est que les vaccins seront introduits dans les pays de l’OCDE au premier trimestre 2021 et largement administrés aux deuxième et troisième trimestres, permettant à de nombreuses activités de revenir progressivement à la normale”, a averti l’agence dans votre rapport.

«Cependant, il existe encore une grande incertitude sur l’efficacité, la disponibilité et le déploiement des vaccins. Il est possible qu’après la prochaine saison de Noël, une troisième vague du virus affecte l’Europe et d’autres parties du monde avant que les vaccins n’aient le temps de faire effet », a-t-il ajouté.

L’Europe se prépare à attaquer les grandes entreprises technologiques

Les régulateurs européens se préparent à leur prochaine bataille avec les grandes entreprises technologiques.

La Commission européenne devrait publier mardi un ensemble complet de projets de politique. Celles-ci représenteraient l’effort législatif le plus agressif pour réduire le pouvoir des grandes entreprises technologiques à ce jour.

Les géants de la technologie paieront la taxe numérique française 1:05

Des entreprises comme Amazon, Google et Facebook seront confrontées à de nouvelles obligations pour supprimer les contenus nuisibles et illégaux de leurs plateformes, selon les médias. Les plates-formes marquées comme «gardiens» seront soumises à une liste de choses à faire et à ne pas faire pour préserver une concurrence loyale.

La menace: l’Union européenne menacera de démanteler les récidivistes qui se livrent à un comportement anticoncurrentiel, a rapporté le Financial Times avant l’annonce officielle de Bruxelles.

«L’Europe est à nouveau à l’avant-garde dans le monde et prend des mesures assez drastiques sur le front de la réglementation technologique bien au-delà de ce que tout autre pays ou région (…) envisage ou suit», a déclaré Thomas Vinje, partenaire. du cabinet d’avocats bruxellois Clifford Chance.

Le Royaume-Uni agit également

Le Royaume-Uni, qui a quitté l’Union européenne plus tôt cette année, rejoint également cette tendance. Les entreprises technologiques qui ne parviennent pas à supprimer ou à limiter la diffusion de contenus illégaux s’exposeront à des amendes pouvant atteindre 10% de leur chiffre d’affaires annuel en vertu des règles proposées par le gouvernement mardi.

«Je suis sans vergogne protetech, mais cela ne peut pas signifier une technologie incontrôlée», a déclaré le secrétaire britannique au numérique, Oliver Dowden, dans un communiqué. «Nous entrons dans une nouvelle ère de responsabilité technologique pour protéger les enfants et les utilisateurs vulnérables, restaurer la confiance dans ce secteur et consacrer dans la loi des garanties pour la liberté d’expression».

Les règles proposées par le Royaume-Uni et l’Union européenne augmentent la pression sur les entreprises de Big Tech. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral et les États ont lancé des poursuites antitrust historiques contre Google et Facebook, contestant directement leur domination.

2020, l’année où le battage médiatique de la voiture électrique s’intensifie

Nos lecteurs connaissent bien la hausse fulgurante des actions Tesla cette année. Mais ce n’est pas la seule entreprise à bénéficier d’un engouement accru pour les véhicules électriques, qui devrait connaître une popularité croissante dans les années à venir.

Regardez ceci: Nio, une société chinoise de véhicules électriques, a averti en mars qu’elle manquait de fonds. Cependant, depuis que les stocks d’été ont grimpé en flèche, rapporte Matt McFarland, collègue de CNN Business. Ils sont en hausse d’environ 920% cette année, mettant la valeur de l’entreprise à égalité avec celle de General Motors.

Tesla exportera des véhicules de Chine vers l’Europe 0:49

Les experts en véhicules électriques affirment que l’enthousiasme autour de l’industrie a atteint un nouveau sommet en 2020. Les entreprises ont levé plus de 10 milliards de dollars cette année dans le cadre de levées de fonds, d’offres publiques initiales et de sociétés de rachat. à usage spécial (SPAC). Les entreprises de véhicules électriques comme Lordstown Motors et Arrival ont fusionné avec les SPAC cette année pour devenir publiques.

Pour certains observateurs, cependant, la flambée des stocks de VE semble être une exubérance irrationnelle. Ils soulignent la décision de GM de se retirer d’un investissement dans le constructeur de camions électriques Nikola à la suite d’un rapport d’un vendeur à découvert alléguant une fraude. Nikola, qui n’a pas encore vendu de véhicule de série, valait brièvement plus que Ford en juin.

“Qu’une entreprise aussi conservatrice et historique et fondamentale pour l’industrie automobile que General Motors était sur le point de fusionner avec Nikola, je ne pense pas que vous puissiez remettre en question qu’il existe un certain engouement pour les voitures électriques”, a déclaré Karl Brauer, analyste automobile chez Recherche de voiture iSeeCars.