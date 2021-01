COVID-19 :

La nouvelle variante de Covid-19 est-elle au Mexique? 2:35

. – Lorsque les États-Unis ont reçu 2021, plus de 125300 patients atteints de covid-19 sont restés hospitalisés, un autre record pour le quatrième jour consécutif. Le chiffre élevé est un sombre rappel que même avec 2020 derrière nous, et avec le vaccin, la pandémie continue de dévaster des régions du pays. Et certains dirigeants locaux préviennent que le pire reste à venir.

“Nos jours les plus sombres et les plus difficiles sont encore à venir”, a déclaré le maire de Los Angeles Eric Garcetti à CNN.

Le comté de Los Angeles, ainsi que l’État de Californie, ont lutté contre des vagues brutales d’infections, d’hospitalisations et de décès ces dernières semaines, le tout alimenté en partie par les rassemblements de Thanksgiving, ont déclaré des responsables de la santé. Les hospitalisations croissantes dans le comté poussent les hôpitaux au «bord de la catastrophe», a déclaré le Dr Christina Ghaly, sa directrice des services de santé.

En Géorgie, un centre de congrès commencera à accepter des patients plus tard cette semaine et disposera de 60 lits supplémentaires pour “aider à garantir que nos hôpitaux continuent à avoir la capacité dont ils ont besoin pour les patients covid et non-covid”, a déclaré le gouverneur Brian Kemp.

Les responsables de la santé de l’Arizona affirment que le nombre de nouveaux cas reste élevé. En outre, le nombre d’hospitalisations et de décès augmente également.

«Même sans la pandémie de covid-19, l’hiver est une saison particulièrement chargée pour les hôpitaux. Au milieu de cette pandémie et de l’augmentation des cas, plus de 90% des lits des unités de soins intensifs sont utilisés cette semaine, avec plus de la moitié de ces lits occupés par des patients atteints de covid-19 », a déclaré le Dr. Cara Christ, directrice du département des services de santé de l’Arizona, dans un message vidéo publié sur Twitter.

Et les experts ont averti que les chiffres sombres pourraient encore augmenter à travers le pays dans les semaines à venir, une augmentation en raison des réunions et des voyages qui ont eu lieu pendant les vacances.

Malgré les appels répétés des chefs d’État et locaux pour que les gens fêtent avec seulement les membres de leur foyer, des millions d’Américains ont choisi de passer du temps loin de chez eux. Mercredi, la Transportation Security Administration a annoncé son quatrième jour le plus chargé de la pandémie. Plus d’un million de personnes ont passé le contrôle de sécurité pour la cinquième journée consécutive.

Comment se déroule la distribution des vaccins et quand la pandémie s’arrêtera-t-elle?

La vaccination est en cours dans tout le pays, mais les experts disent qu’il faudra des mois avant que les vaccins soient suffisamment répandus pour changer le cours de la pandémie.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a annoncé jeudi que les doses du vaccin covid-19 seraient disponibles dans les pharmacies en quantité limitée à partir de lundi pour les personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi que pour les travailleurs de la santé. .

L’approvisionnement initial, a déclaré le bureau du gouverneur, sera “extrêmement limité et les gens devraient contacter une pharmacie désignée pour prendre des rendez-vous avant d’aller se faire vacciner”.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé jeudi qu’il s’attendait à ce que la ville soit en mesure d’administrer un million de doses d’ici la fin du mois de janvier.

“Comme toute bonne résolution du Nouvel An, 1 million de doses d’ici la fin du mois de janvier est un objectif pour le moins ambitieux”, a-t-il déclaré.

«Nous faisons de notre mieux pour vacciner autant de New-York que possible, mais pour vraiment accélérer le rythme, nous avons besoin de nos partenaires fédéraux et étatiques à bord, et rapidement. Ce sera difficile, mais je pense que nous pouvons le faire.

Pandémie: moins de personnes que prévu ont reçu le vaccin

Alors que la distribution s’étend au grand public, le maire a déclaré que le vaccin serait disponible en premier dans les quartiers les plus touchés.

À ce jour, plus de 12,4 millions de doses de vaccins ont été distribuées à travers le pays et plus de 2,7 millions ont été administrées. Le déploiement a été plus lent que prévu par de nombreux responsables, mais si les États-Unis peuvent rattraper leur retard en 2021, une vaccination généralisée pourrait être possible à partir du début du printemps, a déclaré le Dr Anthony Fauci.

“Disons que le mois d’avril sera ce que j’appelle la” saison ouverte “, c’est-à-dire que quiconque veut se faire vacciner peut le faire”, a déclaré Fauci. «Si nous vaccinons ensuite diligemment les gens en avril, mai, juin et juillet, nous gagnerons graduellement et remarquablement un degré de protection proche de l’immunité collective.

Au début de l’automne, a déclaré Fauci, «nous aurons une immunité collective suffisante pour revenir à un fort semblant de normalité».

La Floride a un cas suspect de variante britannique

Pendant ce temps, de plus en plus d’États commencent à signaler des cas de la variante covid-19 qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni.

Les responsables de la santé de la Floride ont annoncé que l’État avait des preuves du premier cas de la variante chez un homme dans la vingtaine sans antécédents de voyage.

