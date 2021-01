COVID-19 :

Vous nous avez demandé à travers notre service de vérification de WhatsApp (+34627 28 08 15) pour différentes vidéos sur des personnes qui auraient souffert de convulsions ou de spasmes après avoir reçu le vaccin COVID-19. Dans certains des contenus les plus populaires sur les réseaux sociaux, apparaissent deux Américaines qui ont reçu la première dose du vaccin début janvier.

Cependant, à compter de la date de publication de cet article aucune preuve liant les crises avec des traitements anti-coronavirus approuvés. Ensuite, nous expliquons ce que nous savons de chacune des vidéos que nous avons reçues.

Aucune preuve liant les cas de convulsions suspectées au vaccin de Moderna

Dans l’une des vidéos, d’une durée d’environ trois minutes et diffusée à l’origine en anglais, apparaît une femme avec de forts tremblements qui s’identifie sous le nom de Shawn Skelton. Assise sur un canapé en osier et vêtue d’un sweat-shirt rose et blanc, la femme explique que, quelques jours après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus de Modern Pharma, a commencé à souffrir de «crises dans tout le corps».

«J’ai reçu le vaccin COVID-19 de Moderna le 4 janvier [lunes]. El martes tuve síntomas leves”, dice en el vídeo la mujer, quien añade que al día siguiente no fue capaz de ir a trabajar porque su lengua empezó a tener “espasmos fuera de control” y el jueves por la mañana “ya tenía convulsiones en tout le corps”.

Bien que dans divers messages Facebook, Skelton rapporte les crises au vaccin Moderna, quelques jours plus tard, il a expliqué au média américain Courier & Press que les médecins des hôpitaux d’Evansville et de Nashville qui avaient analysé ses symptômes lui avaient dit qu ‘«il avait probablement subi une crise de panique ou un message. – trouble de stress traumatique ».

La chercheuse Silvia de Sanjosé, présidente de la Groupe de collaboration multidisciplinaire pour la surveillance scientifique du COVID-19 (GCMSC), un comité scientifique de suivi du COVID-19 composé de diverses institutions de recherche espagnoles, explique à Newtral.es que «aucune preuve scientifique qui lient les vaccins COVID-19 approuvés aux crises ou aux spasmes. “

À ce jour, Moderna n’a pas commenté le cas spécifique de Skelton, mais dans sa déclaration sur les effets indésirables enregistrés dans les essais cliniques du vaccin COVID-19, les crises ne sont pas décrites comme un effet de l’injection.

Selon le ministère de la Santé, la sécurité du vaccin de Moderna a été étudiée chez 15420 participants et les effets indésirables locaux les plus fréquents ont été douleur et gonflement au site d’injection. Les effets secondaires systémiques les plus courants (touchant tout le corps) étaient la fatigue, les maux de tête, la myalgie, l’arthralgie et la fièvre.

En outre, dans le dernier rapport de pharmacovigilance sur les vaccins publié par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), il est souligné que, jusqu’au 12 janvier, “n’a pas été identifié en Espagne ou dans l’Union européenne aucun effet indésirable possible jusqu’ici inconnu qui pourrait être préoccupant ».

Des 494799 personnes qui avait été vacciné contre le COVID-19 jusqu’à cette date en Espagne, l’agence sanitaire espagnole a reçu 374 notifications d’événements indésirables. Les effets les plus fréquents étaient liés aux troubles généraux (fièvre, malaise), au système nerveux central (maux de tête, étourdissements) et au système digestif (nausées, diarrhée).

Aucune preuve scientifique liant les saisies présumées au vaccin Pfizer

Dans une autre des vidéos que vous nous avez interrogées, une femme apparaît vêtue d’un sweat-shirt gris et d’un pantalon noir marchant avec difficulté dans un couloir à cause des spasmes supposés dont elle souffre. La femme apparaît également dans d’autres contenus qui circulent sur les réseaux sociaux, mais vêtue d’une robe grise.

Les images ont été publiées par l’Américain Brant Griner, qui informe le média de vérification américain PolitiFact (membre, comme Newtral, du réseau international IFCN) que la personne «en crise» est sa mère Angelia Gipson Desselle, qui a reçu la première dose de le vaccin COVID-19 le mardi 5 janvier à la Nouvelle-Orléans (Louisiane).

«Et vendredi, c’est quand il a commencé à avoir des sensations de crise dans sa jambe gauche. Samedi, il pouvait à peine marcher. Et c’est à ce moment-là qu’elle a été admise à l’hôpital », dit Griner. La vidéo dans laquelle apparaît Desselle a été partagée sur des réseaux avec des messages dans lesquels il est dit qu’il a reçu le vaccin de Pfizer.

Cependant, jusqu’à présent, il n’y a pas de déclaration officielle de la société pharmaceutique Pfizer ou de l’hôpital où Desselle a été admis dans lequel le vaccin est signalé comme une cause de convulsions.

Interrogés à ce sujet, Pfizer explique à Newtral.es qu’ils surveillent de près «tous les événements indésirables liés au vaccin» et qu’ils compilent «des informations pertinentes à partager avec les autorités réglementaires mondiales».

Dans les résultats des essais cliniques du vaccin de cette société pharmaceutique, les crises n’ont pas été enregistrées comme effets indésirables de l’injection et, comme le souligne l’AEMPS, «n’a pas été identifié en Espagne ou dans l’Union européenne aucun effet indésirable possible jusqu’ici inconnu qui pourrait être préoccupant ».

Aux États-Unis, les autorités sanitaires surveillent les effets indésirables des vaccins COVID-19 par Système de notification des effets indésirables des vaccins (VAERS).

Selon les médias américains, les données du VAERS ne montrent aucun cas de réaction indésirable en Louisiane au cours du dernier mois dont les symptômes ressemblent à ceux de Desselle.

Aucune trace d’autres images sur des épisodes de crise présumés

De plus, dans une autre des vidéos sur lesquelles vous nous avez posé des questions, des images d’autres personnes avec de forts tremblements sont montrées. L’une d’elles est une femme vêtue d’un sweat-shirt rose et allongée sur ce qui ressemble à une civière d’hôpital.

Une autre personne est un homme en chemise bleue dont le visage ne peut pas être vu clairement parce qu’il est connecté à un respirateur. Bien que la vidéo contienne des canulars que nous avons déjà démentis, comme le fait que les vaccins à ARN modifient le code génétique, nous n’avons pas été en mesure de vérifier la véracité des images sur les saisies présumées, car aucune information n’est fournie sur les personnes atteintes de spasmes. qui y figurent ou s’ils ont reçu le vaccin contre le COVID-19. On ne sait pas non plus où ni quand le contenu a été enregistré.

La FDA surveille les effets des vaccins

Dans Newtral.es, nous avons déjà vérifié un message, diffusé sur les réseaux sociaux, dans lequel il est dit que la United States Drug Agency (FDA) admet «crises cardiaques, convulsions et thrombus» comme effets indésirables du vaccin.

Mais en réalité, le rapport publié par la FDA auquel se réfère le message est “un document d’information, présenté dans la réunion Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques apparentés le 22 octobre, qui souligne le rôle de la FDA et d’autres agences gouvernementales dans la supervision active et passive de la sécurité du vaccin », ont-ils expliqué à Newtral.es depuis le bureau de communication de l’Agence du médicament américain.

Selon l’agence américaine, «comme indiqué dans le document, la liste est une description du possible, pas connu, effets secondaires que la FDA surveillera lors de la distribution du vaccin ».

Jusqu’au moment, “pas connu “ que les vaccins autorisés contre le coronavirus provoquent ces effets, expliquent-ils de la FDA. De plus, le document publié par l’agence américaine n’est pas “un avertissement”, mais plutôt un rapport qui inclut “Possible et inconnu” Les événements indésirables à prendre en compte “pour la surveillance constante de la sécurité vaccinale”, ajoutent-ils.

