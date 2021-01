COVID-19 :

Les professionnels du Santé mentale privée ils sont fatigués d’être traités comme des «toilettes de second ordre». Un exemple de ceci est Maria Minguez, chef de la pédiatrie dans un hôpital privé du Communauté valencienne, qui prétend ressentir un “malaise profond” pour ne pas avoir eu accès au vaccin comme l’ont fait les professionnels qui travaillent dans la sphère publique.

“Nous, travailleurs du secteur privé, n’avons pas été vaccinés, et nous n’avons pas non plus d’informations spécifiques sur le moment où les vaccins vont nous être administrés ou sur le nombre de doses que nous allons recevoir”, a-t-il déclaré à vidéo sur Facebook.

Début janvier, les communautés autonomes ont commencé à vacciner leurs toilettes. Cependant, il y a beaucoup de toilettes privées qui se demandent quand leur tour viendra et qui ne comprennent pas la différence de traitement avec leurs collègues.

Le jeune pédiatre défigure le traitement différencié qui s’exerce sur la Santé Privée alors qu’il a joué un rôle clé dans la lutte contre le coronavirus en Espagne: «Nous ne sommes pas moins sanitaires et nous ne faisons pas un travail différent. Depuis le début, nous nous sommes mis à la disposition des autorités sanitaires pour tout ce qui est nécessaire et nous avons soutenu dans tout ce que nous avons pu et dans tout ce qu’elles nous ont demandé », a-t-il rappelé. «Lorsque le secteur public est débordé, nous soutenons et assumons cette charge de travail. Nous avons effectué des travaux de suivi et de soins primaires. Cependant, ils nous ont traités comme des toilettes de second ordre. Nous avons besoin de ces vaccins », a-t-il demandé.

Malgré la marginalisation opérée par la Generalitat de Ximo Puig, le médecin affirme ne pas avoir l’intention de laisser ses patients derrière. Je veux juste dire aux patients que nous n’allons pas les laisser mentir Même s’ils ne nous apportent pas (les vaccins) », a-t-il assuré.

Réticence au privé

Bien que les agents de santé privés montré favorable Pour aider aux campagnes de vaccination, plusieurs communautés veulent éviter que cela ne se produise.

Les épidémiologistes ont clairement souligné l’importance d’augmenter le taux de vaccination et de protéger autant de personnes que possible. Pour le moment, seulement Catalogne et Madrid Ils ont décidé d’impliquer la Santé Privée afin d’accélérer le processus de vaccination.

Comme le rapporte OKDIARIO, l’offre de Private Health permettrait des vaccinations gratuites pour 11 millions de personnes. En plus d’une augmentation du taux de vaccination. La stratégie du Ministère de la Santé n’envisage cependant pas la participation au processus du Privé.

Malgré l’augmentation des cas et des données inquiétantes, le ministre de la Santé, Salvador Illa, défend que la vaccination n’est pratiquée que par le secteur public. “Nous sommes sûrs que la Santé publique dispose de ressources suffisantes de toutes sortes pour administrer les doses que nous recevons”, a déclaré le ministre la semaine dernière, en réponse à l’offre du Privé.

«Je connais le travail qui se fait et dans quelques jours, nous serons à la vitesse de croisière. C’est une course de longue distance, pas un sprint, et l’objectif est de se mettre en route pour une course de longue distance qui durera des mois », a insisté Illa face aux critiques pour le manque de prévoyance des vaccins.

Ni les flics locaux

Un autre des secteurs qui a rencontré le rejet du gouvernement de Pedro Sánchez a été celui de la flics locaux. La police nationale et la garde civile commenceront vraisemblablement à être vaccinées à partir de mars. Cependant, la police locale ne relève pas de ce plan.

En ce sens, la situation est similaire entre les toilettes publiques et privées. Les agents, quel que soit le corps dans lequel ils travaillent, ont effectué leur travail en courant l’un des plus grands risques de contagion.

Cependant, le Gouvernement a fait une distinction entre les policiers, laissant de côté les locaux du plan de vaccination du ministère de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Dans la lettre, à laquelle OKDIARIO a eu accès, la Confédération de la sécurité locale et autonome a révélé son malaise face à une situation récemment expliquée par ce journal: vaccins pour les forces et organes de sécurité de l’État. «Nous avons appris que le gouvernement espagnol a considéré les membres de la police nationale, de la garde civile et des forces armées comme des professionnels à haut risque et aura la priorité à partir du mois de mars de cette année pour être vaccinés par l’administration Sanitaire Nous célébrons cette décision, mais nous devons lui reprocher, et ce n’est pas la première fois, qu’il a une fois de plus oublié la police locale et autonome de notre pays », ont-ils affirmé.