COVID-19 :

Que signifie la nouvelle souche de covid-19 pour le vaccin? 2:02

. – Le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, a déclaré dimanche à Abby Phillip de CNN qu’il n’y avait aucune preuve que la nouvelle variante de coronavirus signalée au Royaume-Uni soit plus mortelle ou résistante à vaccins, et à quoi s’attendre quand il y a autant d’épidémies de virus qu’aujourd’hui.

«Il existe des preuves que cette souche peut être plus contagieuse», a déclaré Jha. “Il n’y a aucune preuve qu’il est plus mortel et il n’y a aucune preuve qu’il sera résistant au vaccin.”

“Nous allons voir des choses comme celle-ci quand nous aurons autant d’épidémies que nous en avons”, a-t-il déclaré.

La clé est d’essayer de garder le virus sous contrôle, a noté Jha, en faisant des choses qui sont connues pour fonctionner, telles que le port de masques et la distanciation sociale.

“Je pense que le vaccin finira par être efficace pour toutes ces souches, mais nous devrons regarder cela très attentivement, évidemment”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Boris Johnson a récemment institué des mesures de distanciation sociale plus strictes en raison de la propagation du COVID-19 au Royaume-Uni.