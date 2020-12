COVID-19 :

Vous nous avez demandé à travers notre service de vérification sur WhatsApp (+34 627 28 08 15) pour un texte indiquant qu’un «ancien cadre de Pfizer demande à l’Union européenne (UE) de suspendre la distribution du vaccin à appliquer en Espagne pour cause d’infertilité indéfinie et autres problèmes de santé ».

«L’ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer Michael Yeadon et le pneumologue et parlementaire allemand Wolfgang Wodarg ont adressé une demande urgente à la Agence européenne des médicaments (EMA) appelant à la suspension immédiate de toutes les études du vaccin contre le SRAS-CoV-2, en particulier celui développé par Pfizer », indique-t-il dans le contenu, initialement publié dans un blog le 7 décembre et diffusé par les réseaux sociaux.

Mais le texte contient de fausses déclarations. La distribution du vaccin dans l’UE n’a pas encore commencé, car l’EMA n’a pas autorisé son utilisation chez les personnes en dehors des essais cliniques. En outre, il n’y a aucune preuve que lun vaccin de Pfizer et BioNtech provoquer une «infertilité indéfinie». Yeadon n’était pas non plus un ancien vice-président de Pfizer, comme indiqué dans le contenu. Nous vous expliquons tout ci-dessous.

Qui sont Michael Yeadon et Wolfgang Wodarg?

Dans le texte que nous avons reçu, Michael Yeadon est dit être «l’ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer». Cependant, une interview publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature indique que Yeadon, biochimiste anglais, était à la tête du département de biologie respiratoire chez Pfizer et pas le vice-président de la société pharmaceutique.

De Pfizer, ils confirment à Newtral.es que Yeadon “était un employé de l’entreprise”. En examinant les rapports annuels pharmaceutiques publiés en 2010, 2009 et 2008, nous constatons que Yeadon n’apparaît pas dans l’équipe des «dirigeants» exécutifs ni en tant que vice-président de Pfizer.

Un profil Twitter avec plus de 70000 abonnés appartenant prétendument à Yeadon indique également qu’il était vice-président du département respiratoire de Pfizer jusqu’en 2011, il n’a donc pas été impliqué dans le développement du vaccin COVID-19. Bien que ce compte ne soit pas vérifié, ce qui confirmerait qu’il appartient au scientifique, on sait que Yeadon utilise cette plateforme pour répondre aux autres utilisateurs de Twitter à travers des vidéos qu’il enregistre lui-même.

Outre Yeadon, le texte fait également référence à Wolfgang Wodarg qui, comme nous l’avons vu, est médecin et parlementaire allemand. Des vérificateurs allemands indépendants tels que Correctiv, membre de l’IFCN – réseau international de vérification des faits (International Factchecking Network), ont précédemment nié ou clarifié les affirmations de Wodarg sur la pandémie.

Le 1er décembre, Yeadon et Wodarg ont envoyé à l’EMA un document dans lequel ils demandaient à l’agence européenne de «garder le vaccin Pfizer dans le troisième phase des essais cliniques jusqu’à ce que la conception de l’étude soit modifiée »afin que les cas d’infection au COVID-19 considérés dans les essais soient confirmés par d’autres méthodes en plus de PCR. Sur Twitter, Yeadon a confirmé qu’il avait décidé de rejoindre Wodarg «en demandant à l’EMA de ne pas approuver ce vaccin. en développement».

Le document remet en question la fiabilité des tests PCR. Ces tests de Diagnostic COVID-19 ils permettent de détecter un fragment du matériel génétique d’un pathogène. Dans le cas du coronavirus, il s’agit d’une molécule d’ARN. Autrement dit, le résultat sera positif si le test détecte l’ARN du virus après analyse dans un laboratoire de microbiologie d’un échantillon respiratoire. Cela indique que cette personne est infectée par le virus.

Selon le biologiste moléculaire Carlos del Fresno du Centre national de recherche cardiovasculaire, expert en technique de PCR, ces tests sont “la technique de référence” pour détecter le SRAS-CoV-2 et “plus fiable” jusqu’au moment.

Il n’y a aucune preuve scientifique que le vaccin Pfizer provoque l’infertilité chez les femmes

Le texte que nous vérifions est basé sur le document des deux scientifiques, envoyé à l’EMA, pour affirmer que Yeadon a demandé «à l’UE de suspendre la distribution du vaccin à appliquer en Espagne pour avoir causé« une infertilité indéfinie »et autres. problèmes de santé”. Mais non, La pétition de Yeadon à l’EMA ne dit pas que le vaccin de Pfizer provoque une «infertilité indéfinie».

En fait, la pétition parle de la syncytine-1, une protéine qui contribue au processus de formation de placenta, et on dit que le vaccin expérimental de Pfizer pourrait générer des anticorps contre cette protéine, ce qui affecterait la fertilité d’une personne.

«Rien n’indique que les anticorps [que produce la vacuna experimental en el organismo] contre les protéines pointues du virus, ils agissent également comme anticorps contre la syncytine-1. Cependant, si tel était le cas, la formation d’un placenta serait évitée, ce qui entraînerait l’infertilité des femmes vaccinées », indique le document.

En d’autres termes, le rapport «suggère une certaine similitude génétique entre le virus SRAS-CoV-2 et la syncytine-1. Si tel est le cas, le vaccin pourrait également générer des anticorps à réaction croisée contre la syncytine-1. Si cela se produit, la fertilité des femmes en âge de procréer pourrait être compromise », explique à Newtral.es le chercheur de l’Université de Sheffield (Royaume-Uni) Harry Moore, auteur de recherches sur cette protéine, qui considère que cette réaction, que Yeadon et Wodarg posent comme un effet secondaire possible des vaccins, “N’est pas prouvé.”

Le professeur de l’Université Miguel Hernández et membre du Groupe de diffusion de la Société espagnole de microbiologie, Manuel Sánchez, souligne que “Il n’y a aucune preuve scientifique que le vaccin Pfizer cause l’infertilité chez les femmes ». De plus, l’expert précise que ce que dit le document Yeadon “n’a aucun sens” puisque la protéine en pointe de SARS-CoV-2 “n’a pas d’homologie importante avec les syncytines”.

Le vaccin de Pfizer a été approuvé au Royaume-Uni le 2 décembre. Un rapport préparé par le gouvernement britannique à l’intention des professionnels de la santé indique que “dans le cas des femmes en âge de procréer, il faudrait leur conseiller d’éviter une grossesse pendant au moins 2 mois après leur deuxième dose” du vaccin. Cependant, de Pfizer lui-même, ils ont précisé aux médias que «il n’y a pas de données qui indiquent que le candidat vaccin Pfizer et BioNTech provoque l’infertilité. “

Tandis que infertilité est l’incapacité de produire un enfant vivant, stérilité c’est l’incapacité, à la fois de l’homme et de la femme, de le concevoir. Chez Newtral.es nous avons déjà expliqué qu’il n’y a aucune preuve scientifique à ce jour que les vaccins expérimentaux contre le COVID-19 provoquent la stérilité, comme indiqué dans certains messages circulant sur les réseaux sociaux.

Benito Fraile, professeur de biologie cellulaire au département de biomédecine et de biotechnologie de l’Université d’Alcalá de Henares, explique à Newtral.es que la stérilité supposée causée par les vaccins expérimentaux COVID-19 “n’a aucune base scientifique”.

Sécurité des vaccins, garantie dans les essais cliniques

Avant d’être approuvés, tous les vaccins doivent passer de nombreux contrôles et tests, dans le essais précliniques et cliniques, Quoi garantir sa sécurité et son efficacité, selon l’Agence espagnole des médicaments (AEMPS). Dans la troisième phase des essais cliniques, le vaccin est administré à des milliers de personnes et tous les symptômes sont étroitement surveillés afin de détecter d’éventuels effets indésirables.

Dans le texte que nous vérifions, il est dit que Yeadon a demandé à l’UE de suspendre la distribution du vaccin pour cause “d’infertilité indéfinie et autres problèmes de santé”. Mais sur la base des résultats des essais cliniques humains du vaccin Pfizer, publiés le 18 novembre dans un communiqué, à ce jour, «le comité de surveillance des données d’étude n’a pas rapporté pas de problème de sécurité sérieux liés au vaccin ».

Selon leur analyse, le vaccin était “Bien toléré” et la plupart des effets indésirables signalés ont disparu peu de temps après la vaccination. Sur plus de 44 000 participants, «les seuls événements indésirables (graves) de grade 3 enregistrés avec une fréquence proche de 2% après la première ou la deuxième dose ont été fatigue à 3,8% et mal de tête 2% », précise la société pharmaceutique.

Cette semaine, le panel d’experts de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA, pour son acronyme en anglais) a également confirmé l’innocuité et l’efficacité du vaccin expérimental du COVID-19[feminine de Pfizer et BioNTech et a recommandé l’autorisation du vaccin aux États-Unis car le traitement répond aux «critères de succès prescrits» dans une étude clinique. Les États-Unis rejoignent ainsi le Royaume-Uni, où la campagne de vaccination de masse de la population a débuté cette semaine.

Sources:

Entretien avec Harry Moore, chercheur à l’Université de Sheffield (Royaume-Uni), expert en protéine syncytine-1 Entretien avec un professeur à l’Université Miguel Hernández et membre du Groupe de diffusion de la Société espagnole de microbiologie, Manuel Sánchez